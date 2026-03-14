נעמה מושקוביץ', יו"ר ארגון 'תורתם אמנותן' לחיזוק משפחות האברכים בעולם התורה הציוני-דתי, התארחה באולפן ערוץ 7 לשיחה על הפורום שהקימה ועל הצורך להנכיח את עולם התורה בציונות הדתית ולהשמיע את קולן של משפחות האברכים.

מושקוביץ', נכדתם של הרב ולדמן והרב אריאל ובתו של מי ששימש כרב קהילה, סיפרה על ילדות בבית שכולו שליחות ומסירות לכלל ישראל, הן בעולמה של תורה והן בעולמה של ארץ ישראל. עם זאת, כאשר החלה לתכנן את ביתה שלה שאפה לבעל שלמד שנים בישיבה אך לא בהכרח לרב.

לדבריה, חברותיה תהו כיצד מי שגדלה בבית שכזה אינה שואפת בהכרח לבעל תלמיד חכם. בדבריה קשרה בין אותן שיחות לבין מטרת הפורום שהקימה - הנכחת השאיפה לגדל תלמידי חכמים מבית המדרש של הציונות הדתית.

לדבריה, יש צורך בשיח גלוי שיחדד את השאיפה לבניין בית של תורה כבר בשלב הלימודים באולפנות, עוד לפני הקמת הבית. מושקוביץ' סיפרה גם על תהליך התפתחות החלום התורני בביתה הפרטי.

מה שהחל כנכונות לחיי אברך כל עוד הדבר מתאפשר מבחינה כלכלית, התפתח עם השנים לרבנות קהילה ולהעמקת עולם התורה בבית. לדבריה, החיים לצד לומד תורה העניקו לה זווית ראייה חדשה שלא הכירה גם כאשר גדלה בבית של תורה.

מושקוביץ' הדגישה כי חיי משפחת אברך הם אתגר משותף של בני הזוג. לדבריה, ההחלטה על דרך חיים זו צריכה להתקבל יחד, מתוך מודעות לאתגרים הכרוכים בכך - גידול הילדים, הפרנסה והזוגיות.

"להחזיק מתח רוחני מאוד גבוה שכל רגע ורגע בו הא מזוקק, אני גם אימא וגם בעלי כעת בישיבה, זו משמעות כפולה שמחיה אותי אבל הא גם אתגר. אלו נשים שהן סיירת בלי דרגות ובלי הפנינג למשפחות מילואים ובלי ההוקרה שזוכות משפחות המילואים, שלהן מגיע כל הכבוד כמובן", היא אומרת ומעירה כי גם בעלה כמו גם כלל האברכים בציונות הדתית משרתים גם במילואים.

"האישה היא המנוע. בלי ההסכמה שלה להיות במקום הזה, בלי להגיד לבעלי עם חיוך גדול 'לך לבית המדרש', זה קשה", היא אומרת ומספרת על הצורך של נשות האברכים בכוחות המיוחדים להישאר בבית לעבודות הבית כשהבעל יוצא ללימוד בשעות לא שעות ולהתגדל בתורה. "הוא מביא אתו עולם רוחני עשיר שאנחנו במדינת ישראל כל כך זקוקים לו, והאישה היא זו שמחזיקה את זה ביום יום ועומדת מאחוריו".

בהמשך סיפרה על הקמת פורום 'תורתם אמנותן'. לדבריה, הרעיון התגבש בעקבות החלטת הממשלה הקודמת לבטל את סבסוד המעונות. "המסר היה שלימוד תורה שווה אבטלה", אמרה.

היא ציינה כי מעבר למשמעות הערכית של ההחלטה, מדובר היה גם בפגיעה כלכלית משמעותית במשפחות לומדי התורה. בעקבות זאת התארגנה קבוצת נשים שהחלה לפעול ציבורית בנושא.

לדבריה, התקופה כללה מאבק ציבורי ממושך שכלל הפגנות ופגישות בכנסת. "היו כמה חודשים מתישים של מאבק", סיפרה, והוסיפה כי ההתפתחויות הפוליטיות באותה תקופה הביאו בסופו של דבר להסרת הנושא מסדר היום.

עם זאת, לדבריה גם כיום אברכים מהציונות הדתית נפגעים לעיתים מהגדרתם במערכות השונות כאברכים, גם כאשר מדובר בציבור שונה מזה החרדי.

הפורום שהוקם בעקבות המאבק ממשיך לפעול גם כיום ומעניק מענה למשפחות רבות. מושקוביץ' סיפרה כי משפחות רבות פונות לפורום לקבלת סיוע וייעוץ. הפעילות כוללת רכזות קהילה הפועלות בערים שונות ברחבי הארץ, לצד מערך תמיכה והדרכה מקצועית. בנוסף הוקם מועדון הטבות למשפחות האברכים.

לדבריה, נשות האברכים משתתפות גם בשיעורי תורה המועברים בזום, בשיחות על התמודדויות שונות, בכנסים ייעודיים ואף במפגשי משפחות שבהם הילדים שומעים דברי הערכה על לימוד התורה של אביהם.

עוד סיפרה כי בימים אלה מופצת ערכה מיוחדת לנשות האברכים הכוללת משחק זוגי לחיזוק הבית הבנוי על תורה, ספר שכתב הרב ויצן על מעלת הנשים בלימוד התורה, חוברת הדרכה כלכלית וחומרים נוספים. לדבריה, מטרת היוזמה היא לחזק את התחושה של משפחות האברכים כי הן חלק מקהילה רחבה ומשמעותית.

בנוסף מבקש הפורום להשמיע את קולן של נשות האברכים גם בזירה הציבורית, בין היתר בסוגיות כמו לימודים אקדמיים בהפרדה ושמירת קדושת המחנה בצבא. "הקול הזה חסר ואנחנו רואות זכות לעצמנו להשמיע אותו".

מושקוביץ' ציינה כי היעד הרחב של הפורום הוא הרחבת מעגל לומדי התורה בציונות הדתית וחיזוק ההכרה בחשיבותו של עולם התורה כחלק מרכזי בזהותה של הציונות הדתית. לדבריה, המטרה היא להגדיל את השותפות הציבורית בלימוד התורה ולחזק את מעמדו בחברה הישראלית.