ישיבת רועה ישראל ביצהר פרסמה מחרוזת ניגוני פורים לקראת ימי הפורים. המחרוזת צולמה בסעודת ראש חודש אדר הנוהגת בישיבה מדי שנה ומטרתה לבטא את שמחת הפורים מתוך ביטחון ואמונה בנצח ישראל.

בדברי ההסבר נכתב כי שמחת פורים מביעה ביטחון ואמונה, כלשון הפסוק שאמרה אסתר בתפילתה, 'בְּ֭ךָ בָּטְח֣וּ אֲבֹתֵ֑ינוּ בָּ֝טְח֗וּ וַֽתְּפַלְּטֵֽמוֹ. אֵלֶ֣יךָ זָעֲק֣וּ וְנִמְלָ֑טוּ בְּךָ֖ בָטְח֣וּ וְלֹא־בֽוֹשׁוּ'. עוד הובא ציטוט מתפילתה, 'אִם־מָצָ֨אתִי חֵ֤ן בְּעֵינֶ֙יךָ֙ הַמֶּ֫לֶךְ ... תִּנָּֽתֶן־לִ֤י נַפְשִׁי֙ בִּשְׁאֵ֣לָתִ֔י וְעַמִּ֖י בְּבַקָּשָׁתִֽי'.

המחרוזת כוללת שירים וניגונים ישנים לצד חדשים, מקוריים ומתחדשים, שמקורם בחצרות חסידים וקהילות ישראל, בצירוף עיבודים והתאמות מבית מדרשה של הישיבה. בין היתר משולבים בה הניגון לפי לחנו של ר' משה גולדמן על הפיוט 'פנה לעלבון', ניגון המיוחס לרב מאיר שפירא, ניגון 'שושנת יעקב' המיוחס לר' מנלה מבית צ'ורטקוב-רוזין, וכן ניגונים מחסידות ברסלב ומחצר קרלין.

ראש הישיבה, הרב דוד דודקביץ, הביא חלק מן הניגונים משמחות שונות, ובהן חתונת בית סלונים וצ'ורטקוב וסעודת פורים בקהילת 'פני מנחם'. בחלק מהקטעים הותאמו מילות קישור חדשות, במקום נוסח קודם באידיש שחיבר אביו של המלחין הרב בלעך.

בהפקה המוזיקלית השתתפו נתנאל חמו וידידיה קליין. בשירה נטלו חלק הרב דוד דודקביץ, אריאל הנדל וידידיה קליין, לצד מקהלת תלמידי הישיבה ונגנים בכלי נגינה שונים.