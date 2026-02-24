אירוע אלים ומזעזע התרחש אתמול (שני) סמוך לפארק הלאומי ברמת גן.

שבתאי לוי, בן 45 ואב לשני ילדים, הותקף באכזריות על ידי שני נערים בזמן רכיבת אופניים שגרתית. לוי הופל לאספלט בעוצמה, איבד את הכרתו ופונה לבית החולים במצב קשה.

מפרטי המקרה עולה כי לוי רכב בשביל הסמוך למתחם המזבלה העירונית, כאשר שני נערים רכובים על אופניים חשמליים החלו לעקוב אחריו.

ברגע אחד, אחד הנערים בעט בעוצמה בגבו של לוי בזמן הרכיבה. מעוצמת הבעיטה, הוא הוטח ישירות על האספלט ואיבד את הכרתו.

בעוד הוא מוטל חסר אונים, הנער השני לא הגיש עזרה אלא תיעד את המעשה בטלפון הנייד שלו. מיד לאחר מכן, השניים נמלטו מהמקום והשאירו את לוי פצוע על השיחים.

עובר אורח שהבחין בנעשה מיהר להזעיק את כוחות ההצלה והעניק ללוי סיוע ראשוני מציל חיים. צוותי מד"א שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים במצב קשה, שם הוכנס מיידית לחדר הלם.

הוא סובל משבר בחוליות הגב ומדימום משמעותי בפניו.