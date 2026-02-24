ישיבת "שבות ישראל" לצעירים השיקה קליפ חדש לשירים "אחת שאלתי" ו"קוה קויתי", המבוסס על פסוקים מספר תהילים.

למרות הפופולריות הרבה של "קוה קויתי" באירועי שמחת בית השואבה האחרונים בישיבות, מדובר בפעם הראשונה שיוצא לשיר ביצוע מקצועי מלא.

השיר משלב את הפסוקים, "אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת ה' אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ שִׁבְתִּי בְּבֵית־ה' כָּל יְמֵי חַיַּי לַחֲזוֹת בְּנֹעַם־ה' וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ", וכן, "קַוֺּה קִוִּיתִי ה' וַיֵּט אֵלַי וַיִּשְׁמַע שַׁוְעָתִי וַיַּעֲלֵנִי מִבּוֹר שָׁאוֹן מִטִּיט הַיָּוֵן וַיָּקֶם עַל־סֶלַע רַגְלַי כּוֹנֵן אֲשֻׁרָי". הלחן לשיר "אחת שאלתי" הוא של ר' שלמה קרליבך, והלחן ל"קוה קויתי" הוא של סקולען.

בישיבה מדגישים כי עוד נמסר כי השאיפה היא לבטא את רוח הפסוקים ואת החיבור בין עבודת הפרט לגאולת הכלל.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד רון חניה, שניגן גם בגיטרות, בס, קלידים ותכנותים וביצע את המיקס והמאסטרינג. בתופים ניגן אמיר אהרון, בקלרינט ידידיה קליין, והשירה בוצעה על ידי הרב ליאור טויטו ותלמידי הישיבה.

את הקליפ צילם וערך אורי אלימלך, נתנאל וייל שימש צלם שני ואחראי צבע, ועיצוב העטיפה בוצע על ידי הלל הרמן. בישיבה הודו לראש הישיבה הרב יעקב אלימלך, ליובל צור מנהל התפעול ולאברהם סוקולובסקי על הסיוע בקידום והוצאת השיר והקליפ.