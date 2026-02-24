בוארון ביקר את בצלאל זיני בכלא ללא קרדיט

חבר הכנסת אביחי בוארון (הליכוד) ביקר היום (שלישי) את בצלאל זיני בכלא שקמה באשקלון, שם הוא עצור בחשד למעורבות בהברחת סיגריות לרצועת עזה.

בוארון יצא מהביקור עם מסר של תמיכה בלתי מסויגת בזיני, כשהוא טוען כי מדובר בניסיון פגיעה פוליטי רחב יותר.

בוארון, המכיר את זיני מזה שלושה עשורים, תיאר את המפגש בין כותלי הכלא כמעודד: "פגשתי איש חזק, שעומד על אמיתת דרכו. אדם שהקריב את כל השנתיים וחצי האחרונות למען מלחמת ישראל ברצועת עזה. אין לי ספק, שחפותו של בצלאל תתברר, והצדק יצא לאור".

חבר הכנסת לא הסתפק בתמיכה אישית, אלא העלה טענות קשות בנוגע למניעים מאחורי המעצר והאישומים: "אין לי ספק שכוחות גדולים וחזקים מבצלאל מנסים להפליל אותו, לפגוע באחיו, ולפגוע במחנה הלאומי כולו".

הוא חתם: "אני מתפלל יחד עם מאות חבריו של בצלאל, ובני משפחתו, שהצדק יצא לאור. אנחנו נראה את בצלאל יוצא מכאן, זקוף קומה, נחוש להמשיך הלאה למשימות הלאומיות הבאות".