קרומבי בראיון לערוץ 7 ערוץ 7

איש התקשורת ברל'ה קרומבי התייחס בראיון לערוץ 7 להצבעה אמש במליאת הכנסת נגד הצו שהוביל השר סמוטריץ', וטען כי אף שאין מדובר במרד גלוי, ההתנהלות מצביעה על שלב נוסף בדרך להקדמת הבחירות.

קרומבי מתאר תחושה של התפרקות בממשלה, אותה הוא מגדיר כ"אווירת סוף קורס" או מגדל קלפים שמתחיל לקרוס. לדבריו, ההצבעה אמש בכנסת היא צעד משמעותי לקראת הקדמת הבחירות, והוא משווה את המצב הנוכחי לדינמיקה שהובילה לנפילת ממשלת השינוי.

הוא מצביע על קבוצת חברי כנסת בתוך הליכוד שפועלת, לשיטתו, בניגוד לעמדת ראש הממשלה. קרומבי מכנה אותם "האגף הסוציאליסטי" או "הקומוניסטי" של המפלגה, וטוען כי עמדותיהם הכלכליות מזכירות יותר את מפא"י ההיסטורית מאשר את ערכי הליכוד.

הוא מאשים אותם בחבירה ל"טייקונים של השמאל" מתוך אינטרסים עסקיים שפוגעים בצרכן הקטן שרוצה להוזיל עלויות דרך רכישות בחו"ל כמו באתר שיין.

לפי קרומבי, המניע מאחורי הצבעותיהם של חברי כנסת, ביניהם ביטן, אדלשטיין ומליביצקי, אינו אידיאולוגי בלבד אלא אישי - סוג של נקמה בנתניהו על רקע אכזבות ממינויים או יחסים עכורים. הוא מדגיש כי נתניהו ניסה במשך שעות למנוע את המפלה ורק כשנכשל נאלץ לתת חופש הצבעה, ולכן מדובר ב"בוקס בבטן" לקואליציה ובהצבעה נגד נתניהו אישית.

הוא מציין שישנו זעם אדיר ברשתות החברתיות ובקרב מצביעי הימין כלפי אותם חברי כנסת. הוא מתאר את הביקורת עליהם כסוג של "לינץ' ציבורי" בשל הנאמנות הגבוהה של בסיס הליכוד לנתניהו, ובשל התסכול של הציבור מהכשלת רפורמות שהיו אמורות להוריד את יוקר המחיה.

הוא יוצא להגנת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וטוען שקל להפוך אותו ל"איש הרע" כחלק מהתפקיד, אך בפועל הוא מנסה להוביל רפורמות לטובת הציבור הרחב אל מול לחצים של קבוצות כוח ואינטרסנטים.