הרב מרדכי ענתבי, מרבני בית הכרם, תקף השבוע את קיומה של תפילה מעורבת בכותל, בעקבות פסיקה שניתנה בנושא בסוף השבוע שעבר.

בדבריו התייחס למציאות שהתפתחה סביב הנושא והסביר מדוע הוא רואה בכך פגיעה מהותית במסורת ישראל.

"התוודענו למציאות, שאני אומר אותה כבר שנים על גבי שנים - תפילה מעורבת, רפורמים, שונאי ישראל בכותל. זו הכותרת", אמר.

לדבריו, "לדעתי, ברגע שמישהו החליט שתהיה תפילה מעורבת בכותל בזה הוא ניתק את עצמו מעם ישראל. הוא ניתק את עצמו מכל המסורת, החיוניות, הקדושה, הברכה הטובה שיש בעם ישראל. לא ירחק היום והוא ייפול מעל במת ההיסטוריה ואף אחד לא יזכור שהיה בן אדם כזה שקוראים לו יצחק עמית".

בהמשך מתח הרב ענתבי ביקורת חריפה על מקבלי ההחלטות, ואמר כי מדובר ב"פסיקה השרירותית הזאת, של האנשים שאינם בעלי סמכות בכלל", והוסיף כי הם "לא מבינים מה זה עם ישראל, לא מבינים מה זה קדושת ישראל, לא מבינים מה זה תורה".

הרב ענתבי תיאר את התקופה הנוכחית כ"עשור של ברור" והסביר כי מדובר בתהליך עומק בזהות הלאומית והרוחנית. "העשור השמיני בעם ישראל, במדינת ישראל, זה יום של תיקון", אמר, והשווה זאת ליום השמיני אצל אדם פרטי, כיום של טהרה ותיקון.

בהמשך ציטט בהרחבה מדברי הרב צבי יהודה קוק לאחר מלחמת ששת הימים. "אחרי מלחמת ששת הימים באו אליי עיתונאים וטענו שההפרדה על יד הכותל היא כפייה דתית", וטען כי כבר אז נדונו טענות דומות ביחס להפרדה בין גברים לנשים במקום הקדוש.

עוד ציטט כי "כל הטענות נגד ההפרדה הזאת, נובעות מחסרון הבנה בשלמות", וכי ההבחנה בין המינים איננה העדפה אלא שוני מהותי בתפקידים. "אכן בית הכנסת חייב להיות מופרד, וקל וחומר שהכותל, חייב להיות מחוסן מכל גירוי".