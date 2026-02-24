נתניהו בנאום באירוע של השב"כ עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם בכנס מנהלים של השב"כ והתייחס לאמון בארגון, לאיומים האזוריים ולמדיניות הביטחונית של ישראל.

בפתח דבריו הדגיש נתניהו את אמונו במערכת ואמר, "אני רוצה מראש לומר לכם שיש לי אמון מלא בארגון, אמון מלא במפקד שלו, דוד זיני. מפקד עתיר זכויות, יוזם, הנה מילה חשובה - תחבולן, משנה מציאות. כי המציאות כל הזמן משתנה מולנו, ואנחנו חייבים לזוז מולה".

בהמשך התייחס ראש הממשלה לאיומים האזוריים ולמערכת הבריתות המתהווה, וציין, "אנחנו מאותגרים מצד אחד בציר שיעי פצוע, אבל יש, כמובן, את הציר הסוני של האחים המוסלמים. ולנו יש עניין רב לייצר ציר משלנו. ציר של המדינות שמתנגדות לשני הצירים של האיסלאם הקיצוני. זה חובק מדינות רבות. חלקן מבקרות אצלנו, גם בימים אלה. חלקן - אנחנו מבקרים אצלן. אני מדבר על מעגל שלם שחובק את המזרח התיכון. רציתי להשתמש בביטוי התנ"כי, שמתאים לפורים: 'מהודו עד כוש'. די קרוב. ועוד מה שבאמצע ולתוך הים התיכון. ציר חדש".

לאחר מכן עבר נתניהו לסוגיית עזה והחטופים, והצהיר, "חילצנו את החטופים עד האחרון שבהם - רני גואילי, גיבור ישראל. עכשיו צריך להשלים. מוסכם עם הכוח הבינלאומי, עם 'מועצת השלום' שהחמאס חייב להתפרק מנשקו ואנחנו חייבים לפרז את עזה. כפי שאנחנו נוהגים לומר: או שזה יקרה בדרך הקלה, או שזה יקרה בדרך הקשה, אבל זה יקרה. אחר כך להבטיח שעזה לא תחזור להוות איום על ישראל. יש רק כוח אחד שיכול לערוב לכך. זה, כמובן, שהאחריות הביטחונית הגוברת תהיה שלנו".

בהמשך שיבח את פעילות השב"כ ביהודה ושומרון ואמר, "חזית הטרור ביו"ש והפעולה שאתם עשיתם היא לא פחות ממזהירה; הפעולה המשולבת עם צה"ל לתקוף את מוקדי הטרור במחנות הפליטים, לעקר בעצם את מרכזי הכובד של הטרור. אני לא חושב שאזרחי ישראל מבינים כמה חיים הפעילות שלכם הצילה. המון".

לבסוף התייחס לתופעת הנשק הבלתי חוקי ולפשיעה במגזר הערבי, וציין, "יש מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים. המאגר הזה - צריך לצמצם אותו, צריך לקחת אותו, כי יום סגרירי יכול לבוא. אנחנו תמיד מדברים על היפוך קנים מכאן ומשם, משני המקומות. זו משימת על, שכמובן, משפיעה גם על הפשיעה במגזר הערבי, שהתגייסתם בצורה מאוד חשובה לפעולה משותפת כדי לטפל בו. אבל זה סימפטום של דבר גדול יותר. אנחנו רוצים מדינה עם חוק, ולא מערב פרוע, ולא דרום פרוע, ולא צפון פרוע".