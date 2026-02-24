שגרירות ארצות הברית בישראל הודיעה שתעניק לראשונה שירות קונסולרי לאזרחים אמריקנים המתגוררים ביהודה ושומרון.

בהודעה של השגרירות נמסר כי במסגרת המאמצים להגיע לכל האמריקנים, נציגים קונסולריים יספקו שירותי דרכון שגרתיים ביישוב אפרת שבגוש עציון ביום שישי הקרוב.

עוד דווח כי במסגרת היוזמה שמכונה "Freedom 250" יינתן בחודשיים הקרובים שירות דומה גם ברמאללה ובביתר עילית, וכן בחיפה, ירושלים, נתניה ובית שמש.

בין השירותים שהשגרירות מעניקה לאזרחי ארה"ב ניתן למנות הנפקת דרכון חדש, חידוש דרכון שפג תוקפו, רישום לידה של ילד שנולד בחו"ל, אימות חתימה על מסמכים ועוד.

בהודעה שפרסמה השגרירות ברשת X נכתב "נהיה נוכחים בכל מיקום ליום אחד בלבד! אנא הישארו מעודכנים למידע נוסף על אופן קביעת תורים בכל אחד מהמיקומים הללו".