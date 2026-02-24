צבי יחזקאלי מתייחס לסערה מתוך ״7-שרון גל״, ערוץ החדשות i24NEWS

פרשן ערוץ i24news לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, התייחס לראשונה לדיווחים לפיהם שר הפנים האוסטרלי שוקל למנוע את כניסתו למדינה לקראת סבב הרצאות ואירועי גיוס תרומות.

בדבריו תקף יחזקאלי קולות בתוך הקהילה היהודית באוסטרליה שלדבריו יצאו נגד הגעתו, ואמר כי מטרת ביקורו הייתה לגייס תרומות לנפגעי טראומה מהמלחמה, אזרחים וחיילים כאחד.

"הייתי אמור לגייס תרומות לנפגעי טראומה מהמלחמה, אזרחים וחיילים כאחד", אמר במהלך שידור. "פתאום אני מתחיל לשמוע קולות מתוך הקהילה היהודית, 'יחזקאלי אמר בתחילת המלחמה להוריד 100,000 עזתים חמאסניקים, ויחזקאלי גם אמר אחרי הפיגוע בבונדיי ביץ' שיש קשר בין אנטישמיות לבין הפיגוע, למהגרים/להגירה', שזה בכלל הטריף אותם".

בהמשך הוסיף, "אז מה לעשות, לא נוח לאוסטרלים, לא רוצים לשמוע את זה. עוד שנתיים יזמינו אותנו לשמוע איך הייתה ההשתלטות עליהם של המהגרים".