שריפה פרצה הערב (שלישי) באחת ממחלקות האשפוז במרכז הרפואי "לניאדו" בנתניה.

לפי דיווח ראשוני מהשטח, האש פרצה ככל הנראה בעקבות עישון בתוך אחד מחדרי המטופלים. צוותי החירום של בית החולים ולוחמי האש השתלטו על האירוע במהירות.

בית החולים הבהיר כי באירוע נפגעו שני מטופלים, אחד במצב בינוני - ככל הנראה המטופל שעישן בחדר. מטופל נוסף ששהה עמו בחדר האשפוז נפגע מהאש במצב קל.

מערכת הכיבוי האוטומטית במחלקה הופעלה מיד עם פרוץ האש, ולוחמי כיבוי אש שהוזעקו למקום השתלטו על השריפה במהירות.

בשל פעולות מיידיות של צוות החירום בבית החולים ושל לוחמי האש, לא נדרש פינוי של המחלקה.