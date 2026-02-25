11 בני אדם נפגעו משאיפת עשן, בהם גבר ואישה כבני 80 במצב אנוש, ואישה נוספת בת 73 במצב קשה, בשריפה שפרצה הלילה (רביעי) בבניין מגורים ברחוב איכילוב בנתניה.

צוותי כיבוי שהגיעו לזירה פעלו כדי לעצור את הלהבות וחילצו מתוך הבניין 15 לכודים. צוותי רפואה העניקו טיפול ל-11 מהם שסבלו משאיפת עשן בדרגות שונות. הנפגעים פונו לבית החולים לניאדו בעיר.

הכבאים השיגו שליטה מלאה על האש. נסיבות הדליקה נבדקות על ידי חוקר שריפות.

חובשי מד"א דניאל שבע, רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן סיפרו: "הבחנו בעשן כבד עולה מהקומה הראשונה בבניין, ובכניסה ראינו שתי נשים ששאפו עשן רב, כשאחת מהן, בת 73, הייתה מעורפלת הכרה. הענקנו להן טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותן לבית חולים. במקביל, כוחות הכיבוי חילצו אלינו עוד אנשים. טיפלנו בהם ופינינו אותם לבית החולים".