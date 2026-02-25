נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נושא הלילה (רביעי) את נאום מצב האומה בפני הקונגרס האמריקני בגבעת הקפיטול.

בנאום צפוי טראמפ לפרט את הישגי הממשל שלו בשנה האחרונה ולהתמקד בכלכלה. בנוסף הוא צפוי להתייחס למתיחות מול איראן, ברקע המשא ומתן בין שתי המדינות והאפשרות שיתקוף באיראן.

בפתח דבריו אמר טראמפ: "האומה שלנו חזרה - טובה יותר, חזקה יותר ועשירה יותר מאי פעם. האויבים שלנו מפחדים, הצבא שלנו מצוייד יותר מאי פעם. האינפלציה צונחת, ההכנסות עולות, הכלכלה משגשגת כמו שמעולם לא הייתה בעבר".

לאחר מכן החל טראמפ למנות את הישגי הממשל תוך שהוא מותח ביקורת על קודמו בתפקיד, ג'ו ביידן, ומכנה אותו "אסון".

הוא הוסיף: "לפני 12 חודשים ירשתי אומה במשבר. שנה לאחר מכן השגנו שינויים שאיש לא ראה מעולם. ביידן הוריש לנו את האינפלציה החמורה אי-פעם ואני הורדתי אותה. לפני שנה היינו מדינה מתה. עכשיו אנחנו המדינה הכי לוהטת בעולם".

טראמפ כינה את ונצואלה "בעלת ברית", וציין כי ארה"ב קיבלה ממנה יותר מ־80 מיליון חביות נפט.

בנוסף התייחס טראמפ למכסים שהטיל על מדינות בעולם ושבית המשפט העליון ביטל בסוף השבוע.

"הכלכלה שלנו עומדת בפני שיא של כל הזמנים כשהדאו ג'ונס וה-S&P שברו שיאים, וזה בזכות המכסים - הם מביאים שגשוג", אמר טראמפ בזמן ששופטי עליון נכחו באולם.

הנשיא קרא לחברי הקונגרס באולם לעמוד אם הם מסכימים עם הקביעה שהמשימה הראשונה של הממשלה בארצם היא להגן על אזרחים אמריקנים ולא על מהגרים לא חוקיים. המחוקקים הרפובליקנים קמו ממקומם והריעו, אך חברי הקונגרס הדמוקרטים נשארו יושבים.

טראמפ קרא לקונגרס להעביר חקיקה שלא תאפשר למהגרים בלתי חוקיים להשיג רשיונות נהיגה, וכן לחקיקה שתמנע ממהגרים בלתי-חוקיים מלהצביע בבחירות.

טראמפ הזכיר את ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדאני וכינה אותו "קומוניסט". עם זאת, טראמפ הוסיף כי הוא "מדבר הרבה" עם ממדאני, ותיאר אותו כ"בחור נחמד" שיש לו "מדיניות רעה".