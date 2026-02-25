אבי שושן, חבר פאנל "הפטריוטים" בערוץ 14 היפנה בקשה אל מגישת רשת 13 לוסי אהריש לאור תלונותיה על התנהלותו של פעיל הימין מרדכי דוד כלפיה ועל המילה 'אינשאללה' שעוררה סערה.

"לוסי, אנחנו מכירים ברמה האישית. אפילו שלחתי לך SMS - 'תהיי חזקה'. אני מבקש ממך לומר מילה נוספת בערבית 'חלאס'. המילה הזו נאמרת על ידי כל הפאנל פה שקורא להפסיק את האירוע שהיה על עיתונאים של ערוץ 14, על הבת של טלי גוטליב ועל הבן שיקלי. לא שמעתי אתכם אומרים 'חלאס'. ואנחנו כאן באולפן כל הזמן קוראים לעצור את האירוע.

אז לוסי היקרה, בואי באולפן שלך ובאולפנים אחרים, אחרי שחווית את האירוע הזה אל תאשימי את נתניהו אלא תאמרי יחד איתנו 'חלאס'", סיכם.