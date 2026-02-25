גבר ואישה כבני 80 נספו הלילה (רביעי) בשריפה שפרצה בבניין ברחוב משה איכילוב בנתניה. הם פונו לבית החולים לניאדו כשמצבם אנוש, ובהמשך נקבע מותם.

בדלקה נפגעו משאיפת עשן גם אישה בת 73 באורח קשה, אישה בת 42 באורח בינוני ושבעה בני אדם אחרים באורח קל, בהם שני ילדים. בכבאות והצלה עדכנו כי חילצו את הנפגעים ופתחו בחקירת נסיבות פרוץ השריפה, וכי "השיגו שליטה מלאה באירוע".

דיירי הבניין, לפי כבאות והצלה, הונחו להסתגר בבתיהם בעקבות השריפה. כאמור, לוחמי האש פעלו לחלצם מהמבנה תחת עשן סמיך, במקביל למאמצים לבלימת התפשטות האש.

פרמדיק מד"א גיל דקל סיפר: "לאחר פעולות הכיבוי חילצו אלינו גבר ואישה כבני 80 כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר ששאפו עשן רב. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קריטי ואנחנו נלחמים על חייהם".