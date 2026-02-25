לפני שנים, בשעת צהריים של שושן פורים, הגיעה אלי למיון הגינקולוגי צעירה כבת עשרים עם כאבי בטן, בלבול, סחרחורת וחוסר יציבות, וסימני התייבשות.

אחרי בדיקה קלה הסתבר שהיא שתתה יותר מידי.. זה נגמר במעקב לילי במיון, והמלצה בשחרור להימנע משתיית אלכוהול בעתיד.

'עד דלא ידע' - האמנם? אלכוהול איננו משקה קסם, וזה לא משנה אם מדובר ביין, בירה או משקה חריף. מחקרים רפואיים בעולם מצביעים על כך שאין כמות בטוחה של אלכוהול לצריכה, וכל שימוש בו מעלה את הסיכון לתוצאות בריאותיות לא רצויות. אפילו כמות מתונה לאורך זמן, יכולה להגביר את הסיכון להתפתחות סרטן מסוגים שונים, כולל סרטן השד, הכבד והמעי.

יין ישמח לב איש וגם אישה, אבל מנת שתייה זהה תגרום לאשה השתכרות מהירה יותר מאשר לגבר. מהו ההסבר לכך? במשך שנים הוסברה תופעה זו על רקע תכולת המים הנמוכה יותר בגופה של האישה יחסית לגוף הגבר. בשנים האחרונות הועלתה סברה נוספת כי הסיבה לרגישותה של האישה לאלכוהול קשורה ליעילות נמוכה יותר של פירוק האלכוהול על ידי אנזימי הכבד, שרמתם בכבד האישה נמוכה יותר. רגישות יתר זו לאלכוהול גורמת לנשים לפתח, מוקדם יותר, סיבוכים `מאוחרים` כמו נזק כבדי, יתר לחץ דם, אנמיה ומצבים של תת-תזונה. מסיבוכים אלו סובלים גם גברים, אלא שאצל הנשים הפגיעות מתרחשות לאחר תקופת שתייה קצרה יותר ובְשל כמויות אלכוהול קטנות יותר. אז אולי זאת הסיבה להוראות חז"ל לנשים להגביל את מנת השתייה.

בגיל הפוריות האלכוהול עלול להשפיע על הפריון ולשיעורים גבוהים של: הפלות טבעיות, או ילודים פגועים. אצל גברים כבנשים שתיית אלכוהול כרונית פוגעת בתפקוד הכבד עד כדי הפסקת פעילותו וצורך בהשתלת כבד. לאחר גיל הפוריות, מגדיל האלכוהול את הסיכון ללקות בסרטן שד. צריכת אלכוהול מעלה את רמת האסטרוגן בדם פי שלוש, עובדה שחושפת את הנשים גם לסיכון מוגבר להתפתחות סרטן רירית הרחם.

כאשר האם שותה אלכוהול , הוא עובר דרך השליה למחזור הדם של העובר דרך השליה וחבל הטבור. רמת האלכוהול הגבוהה בדם העובר הוא מסוכן לבריאותו כי הגוף שלו לא מצליח לפרק את האלכוהול שבגופו. האלכוהול שמצטבר בגוף העובר, גורם לפגיעה במח ובמערכת העצבים המרכזית, להפרעות התפתחותיות, למומים מולדים, לבעיות התנהגות ולבעיות קוגניטיביות שיימשכו לכל החיים. אלה לא סיכונים קלים- מדובר בהשפעות שיכולות לשנות את החיים של הילד ושל המשפחה כולה, ולכן ההמלצה הרפואית הברורה היא להימנע מאלכוהול לחלוטין במהלך ההריון.

היות ולא ניתן להחלים מתסמונת האלכוהול העוברי ,הדבר היחיד שאפשר לעשות היא לנקוט באמצעי מניעה. אישה הרה שרוצה להתבשם בפורים יכולה ללגום לגימה קטנה. עדיף אישה קצת פחות עליזה עם תינוק יותר בריא.