בין משלוחי המנות, התחפושות וההכנות הקדחתניות לפורים, מזמינה הרבנית רחל בזק את נשות ישראל לעצור לרגע ולהצטרף לערב נשי מעצים ומרגש.

המשדר יתקיים בערב תענית אסתר, יום ראשון י"ב באדר (1.3) בשעה 20:45, ויועבר בשידור חי בזום. מטרתו להעניק הכנה ראויה לפורים ולפתוח את הלב לקראת ימי החג.

אל תפספסי! לחצי כאן עכשיו להרשמה מהירה וללא עלות לערב המעצים

הימים שלפני חג הפורים מאופיינים בהמולת קניות, אריזת משלוחי מנות ובישולים לסעודת החג, אך השנה, יותר מתמיד, הלב מחפש גם מקום של שקט, של חיבור ושל תפילה עמוקה. המשדר מבקש לאפשר לנשים מכל רחבי הארץ להתכנס יחד לערב של התעלות רוחנית והשראה נשית ברוחה של אסתר המלכה.

החלק הראשון של הערב יכלול דברי חיזוק והכנה לפורים מפי הרב שמואל אליהו, ולימוד מיוחד לפתיחת הלב שתוביל הרבנית רחל בזק. המשתתפות יוזמנו להעמיק במשמעות ימי תענית אסתר והפורים, מתוך חיבור אישי ורוחני.

שיאו של הערב יהיה עדותה המטלטלת של אסתר בן סלומון, שחולצה מהכפר אל חיק היהדות על ידי פעילי 'יד לאחים'. בסיפורה האישי תמחיש את הפסוק, "לא יכרע ולא ישתחווה", ותשתף במסע של גבורה נשית, אומץ ויציאה מהשבי אל הגאולה.

אל אסתר תצטרף עו"ס כרמל בראל, המטפלת בנשים ונערות שחולצו על ידי 'יד לאחים', ותעניק הצצה אל מאחורי הקלעים של מלאכת קודש זו הצלת הנפשות וחזרתן לעם ישראל. הדברים יוצגו כחלק מהמאבק המתמשך, המהדהד את סיפורם של מרדכי ואסתר גם בימינו.

האירוע יתקיים ללא עלות, והציבור מוזמן להירשם מראש. המארגנים קוראים לנשים לגלות את המלכות הפנימית ולהגיע לחג מתוך חיבור עמוק ואמיתי, וכן לשתף את הקישור עם חברות, בנות משפחה ושכנות כדי להתייצב יחד לתפילה על עם ישראל.

