נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא לפנות בוקר (רביעי) את נאום "מצב האומה" השנתי מול כנס משותף של שני בתי הקונגרס בוושינגטון. במהלך הנאום נרשמו קריאות ביניים ועימותים קולניים מצד מחוקקים דמוקרטים.

הרגע המתוח ביותר נרשם כאשר טראמפ התפאר במדיניות ההגירה הנוקשה שלו ותקף את קהילת המהגרים הסומלים במינסוטה. "אין דוגמה לשחיתות שפשתה בארצנו כמו מינסוטה, הקהילה הסומלית גנבה 19 מיליארד דולר מארצנו", הוא אמר, וחברת הקונגרס אילהאן עומאר צעקה לעברו, "זה שקר".

מיד לאחר מכן האשים טראמפ כי "יש בחדר הזה הרבה אנשים שיפתחו מחדש את הגבולות לפושעים הגרועים בעולם", בהתייחסו לטענה שהדמוקרטים מקדמים מדיניות הגירה מקלה מדי. רשידה טליב ועומאר קראו קריאות ביניים נוספות מן המליאה.

בהמשך קרא הנשיא לאסור על קיומן של "ערי מקלט" וטען כי הדמוקרטים "בולמים" גירוש של עבריינים אלימים. "אתם צריכים להתבייש בעצמכם", הוא גער בהם, ובהמשך פנה לעומאר ולטליב ואמר, "אתן צריכות להתבייש בעצמכן שאתן לא עומדות".

בשלב זה נשמעו בקהל קריאות קצובות של "USA! USA!" מצד תומכי הנשיא, בעוד המחוקקות המשיכו להביע מחאה קולית במהלך הנאום.