חברת התעופה אל על מסכמת את השנה השנייה למלחמת חרבות ברזל (שנת 2025) ומדווחת על רווח נקי של כ-410 מיליון דולר. הרווח משקף ירידה של כ-25% לעומת השנה הקודמת, בעוד ההכנסות עלו בכ-1%.

ה-EBITDAR הסתכם בכ-947 מיליון דולר, ירידה של כ-15% לעומת אשתקד, בין היתר על רקע השפעות מבצע "עם כלביא" והתייקרות בעלויות הייצור, לרבות התחזקות השקל מול הדולר. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי בכ-46 מיליון דולר, ירידה של כ-65% לעומת הרבעון המקביל.

שיעור התפוסה השנתי עמד על כ-94%, בדומה לאשתקד, בעוד שברבעון הרביעי ירד לכ-93% לעומת 96% ברבעון המקביל. צבר ההזמנות לסוף השנה הסתכם בכ-927 מיליון דולר, המהווים 27% ממחזור ההכנסות השנתי.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-1,046 מיליארד דולר, והון החברה ליום 31 בדצמבר 2025 עמד על כ-1,048 מיליארד דולר, לעומת כ-527 מיליון דולר בסוף 2024. לאחר מועד הדוח חילקה החברה דיבידנד בהיקף של כ-102 מיליון דולר.

החוב הפיננסי ברוטו הסתכם בכ-1,276 מיליארד דולר, בעוד היקף המזומנים ושווי המזומנים עמד על כ-1,961 מיליארד דולר, המשקף עודף מזומן של 685 מיליון דולר. הוצאות המימון נטו הסתכמו בכ-4 מיליון דולר בלבד, לעומת 95 מיליון דולר אשתקד.

מספר חברי מועדון הנוסע המתמיד הגיע לכ-3.55 מיליון, גידול של כ-285 אלף חברים, ומספר מחזיקי כרטיס האשראי "פלייקארד" עלה לכ-518 אלף. שיעור הרכישה המזוהה של חברי המועדון עמד על כ-54%.

מנכ"ל אל על, לוי הלוי, אמר, "אנו מביטים קדימה אל 2026, שנה שצפויה להתאפיין בחזרת החברות הזרות לנתב"ג ובעלייה בתנועת הנוסעים. אל על צברה בשנים האחרונות נכסים משמעותיים שיאפשרו לה לממש את התוכנית האסטרטגית, להתמקד ביצירת חווית לקוח ייחודית ומבודלת ולבחון השקעות בתחומים סינרגטיים. אנו ממשיכים לפעול להגדלת היצע המושבים ובמקביל להרחיב את רשת הנתיבים. לאחרונה הודענו על פתיחת 9 יעדים חדשים, בניהם 3 ארוכי טווח, זאת לצד תגבור היעדים הקיימים, בלו"ז הקיץ הקרוב שיהיה הרחב ביותר של אל על".

סמנכ"ל הכספים, גיל פלדמן, אמר, "שנת 2025 התאפיינה גם היא בחוסר יציבות בנתב"ג עם הימשכות הלחימה בעזה ומבצע "עם כלביא". ברבעון הרביעי החלה חזרה הדרגתית של חברות תעופה זרות, ובמקביל גם עלייה בתנועת הנוסעים בנתב"ג. לאורך כל השנה המשכנו במאמץ להרחבת היצע המושבים ובהרחבת צי המטוסים כדי לתת מענה מיטבי לביקושים לטיסות החברה. סיכמנו את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של כ-46 מיליון דולר ואת השנה עם רווח נקי של כ-410 מיליון דולר. חיזקנו משמעותית את האיתנות הפיננסית של החברה, העמקנו את עודף הנזילות ביחס לחוב הפיננסי ברוטו, וחילקנו דיבידנד לבעלי המניות לראשונה מאז 2017. אנו ממשיכים לפעול במרץ לצמיחת החברה ולהשגת היעדים שהצבנו".