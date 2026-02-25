פעם נוספת בתוך חודשים ספורים: מערת שבעים הזקנים בכפר עוורתא שבשומרון חוללה הלילה (רביעי) על ידי ערבים.

האירוע, הכולל כתובות נאצה של חמאס וניתוץ אבנים, מעורר סערה בקרב ארגוני מורשת ופעילים למען המקומות הקדושים.

האלמונים שחדרו למערה ביצעו ונדליזם בעל אופי לאומני מובהק. על קירות המערה רוססו הכתובות "חמאס" ו"אל-קודס". בנוסף, אבנים בתוך המערה העתיקה נותצו והושלכו לכל עבר.

זהו האירוע השני תוך חצי שנה, לאחר השחתה קשה שאירעה באותו האתר באוגוסט האחרון.

בעקבות האירוע, פנה ארגון Jews United (JU) לשר המורשת, עמיחי אליהו, בדרישה דחופה להקים מנגנון הגנה קבוע לאתרי המורשת בשומרון, במטרה למנוע מקרים דומים בעתיד. לערוץ 7 נודע כי לשכת השר מטפלת באירוע מול הגורמיים הרלוונטים.

הפעילה למען המקומות הקדושים, שלומה רבקה לוין, מסרה בתגובה חריפה: "ההפקרות הזו היא פצע בלב האומה. אי אפשר להמשיך לסמוך על 'שקט' מדומה כשאתרי המורשת שלנו נמחקים. אנו דורשים ריבונות ומשילות עכשיו".