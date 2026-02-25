שורד השבי אלון אהל קיים לפני כשבועיים מופע תחת הכותרת "אלון אהל - מנגן את החיים".

המופע נערך כארבעה חודשים לאחר שחרורו מהשבי, ובמהלכו ציין יום הולדת ראשון מחוץ לשבי. כל הכרטיסים אזלו בתוך שעות ספורות.

במהלך הערב, בהשתתפות אמנים מהשורה הראשונה, ביצע אהל את "שיר ללא שם" - השיר האחרון שניגן לפני חטיפתו ואשר הפך מזוהה עמו

על פי עדותו של אלי שרעבי לאחר חזרתו מהשבי, אהל נהג לשיר את השיר גם במהלך שהותו במנהרות בעזה.

את השיר ביצע אהל בסיום המופע, בביצוע סולו על פסנתר, בליווי אחיו, המוזיקאי רונן אהל. בשיאו של הביצוע פנה לקהל וביקש לשיר עמו את צמד המילים "קץ יסוריי".