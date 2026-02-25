מאות תלמידי החינוך הממלכתי-דתי משתתפים הבוקר (רביעי) באירוע מרכזי לסיום מסכת מגילה במסגרת מיזם "הסוגיה היומית". הלימוד הוקדש לזכרם של אנשי חינוך שנפלו במלחמה ונעשה מכוחו של עמיחי ויצן הי"ד.

במהלך החודשים האחרונים למדו התלמידים בכל יום סוגיה אחת במסכת מגילה. לצד הלימוד התקיימו סרטוני חיזוק בהשתתפות משפחות שכולות, חידונים ופעילויות נלוות. באירוע משתתפים התלמידים שלקחו חלק במיזם, ראשי ישיבות, הרב שמואל אליהו והשר בצלאל סמוטריץ'.

רחל ויצן, אימו של עמיחי הי"ד, אמרה, "מכל הדברים שעושים מכוחות של עמיחי, הדבר הזה, זה הדבר שהכי משמח אותנו, כי זה ממשיך את החיים שלו פה בעולם. לימוד התורה היה הדבר שהוא הכי אהב, וההכנה הזאת לפורים זה היה דבר שהוא השקיע בו ושמח בו. הוא חינך את התלמידים להגיע מוכנים לפורים, לקבל את השפע והשמחה שהחג הזה יכול לתת. הלימוד הזה של עוד טיפה ועוד טיפה שמצטרפות להרבה, היא הייתה חלק מתפיסת הלימוד שלו".

הרב חיים שחר, מיוזמי התוכנית, ציין, "השותפות של המשפחות והחיבור לנופלים היא זכות גדולה שממלאות את התלמידים ואת כולנו ברוח של גודל ורוממות. תודה רבה למשפחות היקרות על השיתוף המשמעותי והנכונות להיות חלק. אנחנו מרגישים זכות גדולה במפעל הגדול הזה שמתחיל קודם כל מכל תלמיד ותלמיד שרוצה להגביר בקדושה מהמחנכים הצדיקים שמשקיעים מזמנם וכוחם להוסיף עוד בקדש. אנחנו רוצים להודות לכל מי שלוקח חלק ומקוים שהמיזם ילך ויתגבר בכל שנה ושנה".