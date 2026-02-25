הפרויקט שמשנה את פני החג

עבור אנשים רבים חג פורים הוא לעיתים תזכורת כואבת לבדידות ולחוסר במשפחה או סביבה חמה.

כדי להבטיח שלכל אחד יהיה מקום לסעודת פורים באווירה חמה ומשפחתית, הקימה בשנים האחרונות עמותת "קול רנה" את מיזם סעודות פורים.

במסגרת המיזם יופעלו השנה קרוב ל-50 מוקדים בכל רחבי הארץ, בהם כל אחד יכול להצטרף ולהנות מסעודת פורים שמחה, עם אוכל טעים ואווירת פורים שמחה. מטרת הפרויקט היא להבטיח שאף אחד לא יישאר לבדו בחג פורים.

סביב כל מוקד פועלים עשרות מתנדבים - בהכנת אוכל, בשינוע, בסידור וקישוט האולם, בהובלת הסעודה ועוד. עמותת "קול רנה" מלווה כל מוקד ומוקד ומתקצבת את כל העלויות הנדרשות לסעודה כיד המלך. המשפחות המתנדבות להוביל בכל מוקד את הסעודה יקבלו במאור פנים את המצטרפים ויובלו במהלך הסעודה חידונים לילדים, דברי תורה ושירי פורים.

>>>היו שותפים במצוות מתנות לאביונים בו ביום<<<

צילום: קול רנה

מנכ"ל עמותת 'קול רנה' מתניה שנרב סיפר כי בשנה שעברה פנה אדם מבוגר באחד המוקדים למארגני הסעודה ואמר "ארבעים שנה לא הרגשתי מה זה סעודת פורים שמחה. מה אנחנו צריכים בחיים? רק אהבה ותחושת שייכות. וזה מה שאתם נותנים לנו כאן". המטרה היא להגיע לאותם אנשים שלולא המיזם הזה, פשוט לא היו זוכים לשבת לסעודת פורים שמחה.

"כשנפגשים עם הסיפורים שיש כל שנה בכל המוקדים - אנחנו מבינים שאסור לעצור וחייבים להמשיך ולהגדיל את המיזם החשוב הזה. יש כאן הזדמנות מיוחדת לקחת חלק בחסד שמשפיע טוב על כל כך הרבה אנשים", סיכם מתניה שנרב.

>>>עיזרו לנו כדי שאף אחד לא ישאר בודד בפורים<<<

לצד הסעודות, בימים אלו מחולקים על ידי העמותה מאות משלוחי מנות לנשות מילואימניקים שבעליהן נמצאים בחזית בחג פורים, כשהן מקבלות בתוך המשלוח גם תכשיט מעוצב בשיתוף עם המעצבת לירון כמחווה של הוקרה ותמיכה.

במקביל, כבר שבועיים פועל מיזם חלוקת תחפושות לילדים שאין ביכולתם לקנות תחפושות חדשות, לצד מכירת תחפושות משומשות במצב טוב לכל המעוניין, בשקלים בודדים בחנויות 'הסיבוב השני' רשת חנויות היד-שנייה של העמותה בפריסה ארצית.

אנו מזמינים אתכם לפתוח את הלב ולהיות שותפים במצוות מתנות לאביונים בהידור.

אל תשאירו אותם לבד בפורים - היו השותפים שלנו בנתינה שמשנה חיים