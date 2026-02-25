בצפון הארץ נחגגה בשבוע שעבר שמחת ברית מילה מרגשת. אב התינוק, צעיר שאיבד את כל עולמו בטרגדיות משפחתיות קשות, זכה להכניס את בנו הרביעי בבריתו של אברהם אבינו.

דוד (שם בדוי) נולד למציאות חיים מורכבת וכואבת כבן לאם יהודייה ואב מוסלמי. עולמו חרב עליו כאשר אימו נרצחה באכזריות, עוד בטרם הספיקו גורמי הסיוע להושיט לה יד ולהצילה מהסביבה המאיימת בה חיה. בעקבות הרצח הטרגי של האם, אחיו הגדול לא עמד בנטל הכאב ואיבד את עצמו לדעת.

בגיל 16 מצא את עצמו דוד בודד לחלוטין בעולם, ללא משפחה תומכת ובניתוק מוחלט מאביו, כשהוא נודד חסר כל ברחובות. נקודת המפנה הגיעה כאשר פעילי ארגון "יד לאחים" איתרו אותו והחליטו לסייע ולעזור לו. במשך עשור שלם ליווה הארגון את דוד במסירות אין קץ, סיפק לו מעטפת רגשית וכלכלית, ועזר לו לבנות את חייו מחדש על אדני המסורת היהודית.

היום, בגיל 26, דוד הוא כבר אדם שונה לחלוטין מאותה תקופה שבה הוא אוצר ברחוב. כיום הוא בעל משפחה ואב לארבעה ילדים שגדלים בבית יהודי חם ואוהב. בשבוע שעבר, בטקס הברית לבנו הרביעי, הורגשה באוויר תחושה של התרגשות לצד הגעגוע לבני המשפחה שאינם. כמו יתר ילדי המשפחה שנושאים את שמותיהם של הסבתא והדוד שאינם, גם הרך הנולד זכה לשם המנציח את זכרם.

במהלך הטקס המרגש, ביקשו דוד ורעייתו להוקיר תודה לאלו שהיו שם עבורם ברגעים החשוכים ביותר של חייהם והזמינו את נציגי 'יד לאחים' באירוע.

במשפחה כיבדו את הרב יואב רובינסון בתפקיד הסנדק, בעוד שהרב חיים קאהן כובד באמירת הברכות ובנתינת השם לרך הנולד. נוכחותם של רבני "יד לאחים" במעמד זה הדגישה את הקשר הבלתי ינתק שנרקם בין הארגון לבין הצעיר שהפך עבורם לבן משפחה. רגע השיא של האירוע נרשם כאשר אם התינוק פנתה לנוכחים בקול חנוק מהתרגשות והודתה על הכרת הטוב שזכו לה מהקב"ה. "יד לאחים זה המשפחה האמיתית שלנו, הם היו שם כשלא היה אף אחד אחר", אמרה.