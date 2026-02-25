סמוטריץ' מתייחס לחתימה על הצו ערוץ 7

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (רביעי) בראיון לערוץ 7 לסוגיית יוקר המחיה ולפטור ממס על הזמנות מחו"ל.

לדבריו, המהלך נועד להגביר תחרות בשוק הישראלי ולהביא להוזלת מחירים עבור הצרכנים.

"מול כל השמאל, אני נחוש להוכיח שיכול להיות כאן זול. הפטור ממס על הזמנות מחור נועד ליצור תחרות. הוא הופך כל אזרח ישראלי ליבואן בפוטנציאל". עוד הוסיף כי, "ליבואנים מחוללים תחרות, לא רק המונופולים, לא רק הרשתות הגדולות, לא רק היבואנים הגדולים ששוחטים לנו את הכיס. כל אזרח ישראלי".

לדבריו, מטרתו היא לעודד רכישה בישראל במחירים נמוכים, ואמר, "המטרה שלי זה שעם ישראל יקנה פה בארץ, לא חס וחחילה בחו"ל, אבל יקנה פה בארץ בזול, כי כל מי שרצה למכור לו, הוא יצטרך לריב עליו, על הכיס שלו, על הלב שלו, למכור לו מוצאים טובים, זולים, עם שירות טוב, עם יחס אישי, אני משוכנע שזה טוב לכלכלה, זה טוב לעסקים במדינת ישראל, וזה בעיקר טוב ליוקר המחייה של אזרחי ישראל".

בהמשך טען כי המשימה המרכזית היא לתרגם את נתוני המקרו לכלכלה המורגשת על ידי הציבור, ואמר, "זאת משימת העל שלי עכשיו, לתרגם את תנוני המקרו הכלכליים הפנטסטיים. אנחנו מלווים את הכלכלה בצורה טובה. אי אפשר להתווכח על זה". לדבריו, "השקל והבורסה וההייטק וההשקעות הזרות, אבל אזרחי ישראל צריכים להרגיש את זה, ולכן המשימה עכשיו היא להוריד את יוקר המחייה".

סמוטריץ' פירט שורת רפורמות מתוכננות, ובהן רפורמות בענפי החלב, המזון והביגוד, וכן בתחום הבנקאות, הפיקדונות והאשראי. לדבריו, "ככה מורידים את יוקר המחייה. אני נחוש לנצח את המונופולים, אני נחוש לנצח מוקדי כוח פוליטיים אינטרסנטיים שעובדים נגד אזרחי מדינת ישראל, ונחוש לעבוד אצל עם ישראל ולנצח".

הוא הגיב להתנגדות חברי הקואליציה לחוק שחברו לאופוזיציה, "כן, אז זה שזה תא קומוניסטי בליכוד, אנשי שמאל כלכליים, שחברו לאנשים שסתם רוצים להתנגח בנתניהו כמו דוד ביטן ואדלשטיין, חברו לאופוזיציה, שהוכיחה שהיא אופוזיציה לעם, ולא אופוזיציה לממשלה, ופגעה בעם ישראל ורצתה שהוא יישלם יותר. אני לא מוכן לזה, עם ישראל צריך זול. זאת האחריות והמחויבות שלנו".