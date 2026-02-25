נתונים חדשים של המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) חושפים תמונה של חוסר שביעות רצון מהמצב הביטחוני, דאגה גוברת מהגרעין האיראני וספקות לגבי אסטרטגיית הלחימה בעזה ובלבנון.

50% מהציבור תומכים בתקיפה ישראלית באיראן, גם אם ארה"ב תחתום על הסכם שימנע ממנה לפעול צבאית. 78% מהנשאלים ציינו כי הם מוטרדים מהזירה האיראנית - עלייה לעומת 74% בינואר ו-67% בדצמבר.

מבין הסוגיות הדחופות ביותר ביחס לאיראן, 36% ציינו את פרויקט הגרעין, 29% את מערך הטילים הבליסטיים, 18% את משטר האייתולות ו-8% את הארגונים הנתמכים על ידו.

72% מהנשאלים סבורים כי יכולות ההגנה האווירית של ישראל מספקות במקרה של תקיפה מאיראן, ו-88% דיווחו כי הנחיות פיקוד העורף ברורות להם במקרה של התרעה.

בזירת עזה, 52% מהציבור סבורים כי המעבר לשלב ב' אינו תואם את האינטרסים הישראליים, לעומת 32% הסבורים כי הוא תואם או תואם מאוד.

בזירה הצפונית, 56% סבורים כי המצב הביטחוני מחייב חזרה ללחימה בלבנון - מתוכם 43% תומכים בלחימה מוגבלת ללא תמרון קרקעי ו-13% בלחימה עצימה הכוללת תמרון קרקעי.

רק 30% מהנשאלים העריכו את מצב הביטחון הלאומי כטוב או טוב מאוד, 31% הגדירו אותו כרע או רע מאוד ו-37% כבינוני.

בהיבטים חברתיים, 84% הביעו דאגה מהמתחים בחברה הישראלית, ו-66% סבורים כי הסולידריות בחברה קיימת במידה מועטה או אינה קיימת כלל.