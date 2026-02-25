במסגרת רפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יפתח שוק החלב והגבינות לייבוא מחו"ל.

במשרד האוצר משיבים לדיווחים המעלים חששות מרמת הכשרות של המוצרים המיובאים ואומרים כי אין שחר לחשש וכי רמת הכשרות לא תשתנה.

באגף התקציבים במשרד האוצר מסבירים כי כל התקנות והחוקים המציבים סטנדרט הלכתי גבוה בכשרות החלב ומוצריו ישארו כפי שהם ולא יחול בכך כל שינוי וכי גם אחרי כניסת הרפורמה לתוקף יהיה אסור לייבא חלב כשר המוגדר חלב עכו"ם.

כידוע, הסמכות החוקית להגדרת המוצר כ"כשר" נתונה באופן בלעדי בידי הרבנות הראשית לישראל שמכתיבה את ההנחיות שלפיהן פועלים כל רשתות השיווק בישראל מלבד רשת אחת שאינה משווקת מוצרים כשרים בהכרח.

במשרד האוצר מדגישים כי נוהל הרבנות הראשית לייבוא חלב ומוצריו המגדיר את דרישות הפיקוח ברפתות ובמחלבות בחו"ל ישמר והיבואנים ימשיכו לפעול לפיו.

גורמי המקצוע במשרד האוצר מגדירים את השמועות על פגיעה אפשרית בכשרות כ"דיווחי כזב" מצד בעלי אינטרסים שפועלים בכל דרך כדי לחבל בקידום הרפורמה המקודמת בימים אלה בכנסת במסגרת חוק ההסדרים ומפיצים מידע שקרי לפיו בחסות פתיחת השוק לייבוא ייכנס לארץ חלב עכו"ם.

כידוע, עמדת מועצת הרבנות הראשית היא להחיל איסור גורף על חלב עכו"ם (בשונה מאבקת חלב עכו"ם) ולא להכניסו לישראל. הלכך, היבוא המתוכנן הוא של מוצרים העומדים בכללי "חלב ישראל" בלבד, תחת פיקוח הדוק של כללי הרבנות.

באוצר מסבירים כי גם שוק השגחות הבד"צים למיניהם לא צפוי להשתנות משום שגם כיום המודל העסקי של הבדצי"ם נשען על דרישת הציבור, והמחלבות מכבדות זאת מתוך כדאיות כלכלית, ובאותו אופן יפעלו היצרנים והיבואנים שירצו להיכנס לשוק הישראלי.

עוד דוחים במשרד האוצר את הטענות כאילו עלויות הכשרות במוצרי חלב מיובאים יביאו למחירים יקרים לצרכנים ואומרים כי אמנם משגיח בפולין עולה יותר ממשגיח בנתיבות, אך במוצר כמו גבינה צהובה, שבו קיים פער מחירים של 200%, עלות הכשרות היא שולית. הפער הגדול מאפשר לספוג את עלויות הכשרות וכן הכשרות המהודרת ועדיין להציע מחיר זול משמעותית לצרכן.