מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים, שהגיש יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 47 מתנגדים.

ההצעה קובעת כי כל התנהלות במקומות הקדושים בניגוד לפסיקות הרבנות הראשית לישראל תיחשב חילול המקום, עבירה פלילית שעונשה עד שבע שנות מאסר.

בנוסף, מוצע לקבוע כי הרבנים הראשיים ייחשבו כנציגי בני הדת היהודית לעניין חובת ההיוועצות של שר הדתות בכל הנוגע להתקנת תקנות מכוח החוק.

ההצעה תועבר לדיון בוועדת הכנסת, שתקבע את הוועדה שתכין אותה לקריאה ראשונה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי התיקון נועד להסיר את העמימות ולהבהיר אחת ולתמיד: מי שמוסמך להגדיר מהו חילול במקום קדוש ליהודים אינו בית המשפט אלא הרבנות הראשית. במפלגת נעם מבהירים כי בכוונתם לקדם את החוק במהירות בשלבים הבאים של הליך החקיקה, במטרה להשלים את אישורו הסופי של החוק עוד במושב הנוכחי.

מעוז מסר לאחר אישור ההצעה: "היום הכנסת שמה גבול ברור להתערבות בג"ץ בקדושת הכותל. לא ייתכן שבית משפט יכריע מהו חילול במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. החוק הזה מחזיר את הסמכות למקום הטבעי והנכון שלה, והיא הסמכות של הרבנים הראשיים לישראל ומונע מבג"צ להמשיך ולעצב את דמותו של הכותל בניגוד להלכה ולרוח המחוקק. זהו צעד ערכי, לאומי והיסטורי".

סיעת ש"ס מסרה: "הצבענו ואישרנו כעת במליאת הכנסת את החוק לשמירת קדושת הכותל, ונגד הנסיונות לבזות ולהפר את כללי המקום הנהוגים מדורי דורות. ש"ס תמשיך להגן כחומה בצורה על המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ותמנע מהרפורמים לקעקע ולבזות את קדשי ישראל".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים ולשרותי דת יריב לוין: "הייתה לי הזכות להצביע בעד חוק הכותל, ואני מברך את הכנסת על אישורו. הכנסת אמרה לבג"ץ - עד כאן! אני קורא להשלמת החקיקה כדי לשים סוף להתערבות בג"ץ בניהול הכותל".

ארגון 'נשות הכותל' הגיב: "זהו יום שחור לעם היהודי, יום שייזכר בתולדותיה של מדינת ישראל כיום בו העניקה המדינה גט כריתות ליהדות התפוצות והכריזה בפה מלא שהם אינם רצויים ואינם מקובלים בביתו של העם היהודי. מדינה אשר קובעת בחוק עונש של עד 7 שנות מאסר למי שתתפלל בכותל שלא לפי דעת הרבנות, מדינה שמוכנה להכניס לכלא נשים מאמינות שכל חטאן הוא שקראו בתורה בכותל - היא מדינה שצועדת בצעדי ענק לקראת הפיכתה לאיראן".

עוד נמסר: "אנחנו קוראות לכלל עם ישראל להתעורר, להשמיע קול זעקה ולהכריז שחוק רע כזה, שפוגע קשות במיליוני יהודיות ויהודים מהתפוצות ומישראל, שמכוון על מנת להשתיק ולהדיר נשים מהמקום הקדוש ליהודים - לא יעבור. אנחנו נמשיך וניאבק עד שהתיקון הזה לחוק יירד מסדר היום. לא ניתן לקיצוניים לקבוע מי רשאית ומי לא רשאית להתפלל בכותל. הכותל שייך לכולנו!".

לצד האישור, ההצעה מעוררת מחלוקת ציבורית ופוליטית, בעיקר סביב שאלת תחולתה האפשרית על הר הבית".

מבקרי ההצעה טוענים כי בנוסחה הנוכחי היא עלולה להשפיע על אופי ההתנהלות במקום, בעוד בקואליציה מבהירים כי אין כוונה להפוך את העלייה להר הבית לעבירה פלילית, וכי במידת הצורך יובהר הדבר בנוסח החוק בהמשך הליך החקיקה.