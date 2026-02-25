העימות הסוער: "חבורה של מחבלים" ערוץ כנסת

עימות חריף התרחש הבוקר (רביעי) בוועדת הכספים בכנסת בין חברת הכנסת אימאן ח'טיב-יאסין ממפלגת רע"ם לבין חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית.

במהלך הדיון אמרה ח"כ ח'טיב-יאסין "הוא אמר לי חצופה". סוכות השיב, "בטח שאני אקרא לך חצופה, אמרת שאנחנו לא משלמים מסים". בהמשך הטיחה בו ח'טיב-יאסין, "אתה חצוף ומפגר, בלי שכל".

סוכות תקף ואמר, "את הכחשת את הטבח, את תומכת חמאס, את טרוריסטית. מחבלת זה מה שאת". בהמשך הוסיף, "פעם אחת לא גיניתם טבח של ילדים, את אמרת שזה לא קרה בכלל חצופה. אני טרוריסט? אתם הבאתם את הטרור! בגללכם יש פיגועים".

ח"כ ניסים ואטורי מהליכוד נעמד בין השניים שישבו זה לצד זו, בניסיון להרגיע את הרוחות. מן העבר השני של השולחן התערב ח"כ אחמד טיבי, שקרא לעבר סוכות, "סוליית נעל שלה, יא אפס! אל תגיד לה טרוריסטית. הידיים שלך מגואלות בדם יא אפס!".

סמיר בן סעיד הצטרף לעימות ואמר לסוכות, "אתה תומך נערי גבעות". בהמשך הוסיפה ח'טיב-יאסין, "אתה חלול, ריק".

יו"ר הוועדה ניסה להשיב את הסדר באולם, אך הדיון המשיך להתנהל באווירה מתוחה.