הרב שמואל אליהו השתתף אתמול (שלישי) בוועידה הארצית לרבנים עורכי חופות בישראל, ושוחח עם ערוץ 7 על משמעות הכנס והחשיבות שבהבנת גודל האחריות והמשימה של עורכי החופות. הוועידה אורגנה על ידי ארגון תכלת ואיגוד רבנים עורכי חופות של 'למען ילמדו' והשתתפו בה יותר מ-1000 עורכי חופות.

"הכנס הזה עוזר לרבנים להפוך את החופה למשהו שלא פחות בחשיבות ממעמד הר סיני", אמר הרב אליהו לערוץ 7. "זה צריך להיות משהו שמקרב את הזוג, בקדושה. זה מעמד של קידוש השם".

ומבחינת המשימה של עורכי החופות הוסיף: "צריך שהאנשים יהיו שותפים בתהליך. לא רק הרב ומולם החתן והכלה, אלא שכל הקהל יהיה שותף בברכות. כשאנשים אומרים 'אמן' צריך להסביר להם שה'אמן' שלהם מוסיף קדושה. זה דבר מאוד משמעותי וחשוב. חשוב לברך אותם, להסביר להם שבשעה שהם בחופה הם יכולים בעצמם להתברך".

"אני זוכר שפעם ערכתי חופה לזוג שהגיע מהודו", המשיך וסיפר הרב. "הם היו הכי רחוקים שיכול להיות. הם באו להתייעץ אם לערוך חופה על פי הלכה או לקיים חופה אזרחית. הסברתי להם מה זה חופה והם כל כך התלהבו ואמרו לי: 'הרב, אנחנו רוצים חופה שכל מה שהסברת לנו - תסביר בחופה'".

הרב אליהו מספר שהחופה הייתה ארוכה במיוחד, והוא אכן הסביר את העומק של הטקס והמנהגים. התגובות, כפי שמספר הרב אליהו, הגיעו זמן רב לאחר מכן: "אחרי זה, אולי עשרים שנה אחר כך, הייתי פוגש אנשים שסיפרו: 'היינו בחופה ההיא ומאז התחזקנו, מאז קיבלנו על עצמנו'. יש חופות שיכולות להיות מעמד שמרומם את כולם".