פורים מתקרב, ועם כל ההכנות לחג - התחפושות, משלוחי המנות, הסעודה - יש מצווה אחת שקל מדי לדחות לרגע האחרון: מתנות לאביונים. השנה כדאי לעשות את זה אחרת. לא לחכות. לתרום עכשיו, בזמן, לארגונים שיודעים לדאוג שהכסף יגיע לאנשים הנכונים ממש ביום פורים עצמו.

הבעיה של הרבה אנשים היא שהם פשוט לא מכירים אביונים באופן אישי, או שהם לא יודעים איך לתת בצורה שלא תביך את המקבל. הפתרון? ארגונים שעושים את העבודה הזו כל השנה, ובפורים מחלקים את המתנות לאביונים ממש ביום החג, בו ביום, כנדרש מהדין.

ערוץ 7 מרכז השנה מספר ארגונים אמינים שדרכם אפשר לקיים את המצווה בכמה לחיצות.

העבירו כעת מתנות לאביונים בעזרת עמותת מקימי. עמותת מקימי מסייעת למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית ועוזרת להם לשקם את כלכלת המשפחה.

לתרומה בו ביום למשביע לכל חי רצון לחצו כאן. הארגון מסייע למשפחות במצוקה באזור יהודה ושומרון וירושלים ומחלקת סלי מזון במהלך כל השנה, ובפורים מחלקת מתנות לאביונים בו ביום.

תרמו סעודת פורים לנצרכים דרך ארגון פעמונים. הארגון מסייע למשפחות באמצעות ליווי וייעוץ כלכלי, ויוצא בקמפיין גיוס תרומות לקראת חג הפורים. במסגרת הקמפיין יעביר הארגון כספי תרומה למשפחות שנמצאות בעיצומו של תהליך ליווי, וכך יוכלו לקבל עזרה משמעותית בדרך לשיקום כלכלי יחד עם מלאכת הליווי.

למתנות לאביונים של ארגון להב"ה לחצו כאן. הכסף שלכם יכול להציל בנות ישראל.

למתנות לאביונים יד לאחים לחצו כאן. הארגון עוסק כל השנה בהצלת בנות ישראל וילדים יהודים מהתבוללות.

לתרומת מתנות לאביונים ל־ישיבת הר הבית לחצו כאן. היו שותפים לחיזוק לימוד התורה והנוכחות היהודית במקום הקדוש, והעניקו תמיכה משמעותית לפעילות הישיבה בהר הבית.

למתנות לאביונים דרך קול רנה לחצו כאן. העמותה מסייעת למשפחות מילואימניקים ולנזקקים בכל רחבי הארץ, ומחלקת סעודות פורים, משלוחי מנות ותחפושות בכבוד ובאהבה, במטרה להרבות שמחה ולתמוך במי שזקוקים לכך באמת.

הלכות מתנות לאביונים

ארבע מצוות מחויב כל יהודי לקיים ביום פורים: קריאת מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ומשתה ושמחה. לכל מצווה פרטים על זמן, מקום ואופן קיומה.

במצוות מתנות לאביונים חייבים כל ישראל, גברים נשים וילדים מגיל בר/בת מצווה, גם עניים מחוייבים ויכולים להחליף אחד עם השני. המצווה היא לתת שתי מתנות לשני אביונים, הכוונה מתנה אחת לכל אחד.

את המצווה אפשר לקיים בין במזון ובין בכסף. נחלקו הפוסקים מה המינימום יש הסוברים כי אפשר להסתפק בפרוטה ואחרים כתבו שיש לתת אוכל או כסף כדי שיעור סעודה.

הרמב"ם מסביר על חשיבות מצוות מתנות לאביונים ואומר כי ראוי לחשב את עלות הסעודה ועלות משלוחי המנות ולתת מתנות לאביונים בסכום העולה על שניהם: "מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעים, כי אין שמחה גדולה ומפוארת לפני הקב"ה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות".

את המתנות יש לתת ביום פורים עצמו, בני הכרכים יתנו ביום י"ד באדר ובני ערים מוקפות ביום ט"ו, מי שאינו יכול יכול להפקיד בידי שליח (או ארגון) את הכסף על מנת שיחולק בו ביום.

בניגוד למצוות צדקה בשאר ימות השנה, אין צורך לבדוק את העניים בפורים אלא "כל הפושט ידו נותנים לו".

במציאות ימינו רבים אינם מכירים אביונים, או שאינם יודעים כיצד לתת להם בלי לביישם ולכן רבים מקיימים את המצווה בעזרת ארגונים המסייעים לעניים ומחלקים את המתנות לאביונים ביום פורים.