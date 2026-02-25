השר עמיחי אליהו שוחח עם ערוץ 7 בועידת רבנים עורכי חופות שבמהלכה הושק אירגון 'תכלת' - איגוד רבנים עורכי חופות שע"י 'למען ילמדו'. באירוע השתתפו מעל 1000 רבנים עורכי חופות מכל המגזרים.

"ועידת הרבנים הזו מחברת את כל הקהלים - ציבור דתי לאומי וחרדי - לעריכת חופות. למה זה חשוב? כי במשך שנים התקיפו את היהדות והמסורת ואת אלה שערכו חופות. היום אנחנו רואים עלייה גדולה באנשים שמבקשים להתחתן כדת משה וישראל", אומר השר אליהו.

הוא מוסיף כי "הבשורה היא שהעם הזה מחפש זהות יהודית, חתונה יהודית ומשמעות יהודית בחיים שלו אל מול כל ההסתה נגד ממסד הרבנות. אנחנו רואים כאן רבנים שאכפת להם, שאוהבים את הציבור ולא באים להקשות עליו. שמחברים את הציבור. זה אחד הדברים והכי משמעותיים שיש. זו נקודה שבה אתה רואה את השמחה של הזוג והמשפחה מתחברת לנצח ישראל".

אליהו נזכר בחופה שהיה שותף לעריכתה וכל כולה היתה קירוב. "יש חופה שאבא שלי ערך וביקשו ממני לסדר את הדברים לפני כן. היה מדובר בזוג שעד רגע לפני החופה לא רצה חתונה יהודית אלא אזרחית. הם החליטו יום לפני שהם רוצים חופה אבל רק אם הרב שמואל אליהו יערוך אותה. זה היה ביום ירושלים והאב מימן מסוק לאבא שלי שהגיע באהבת ישראל, בשמחה. הכלה אמרה שאם הייתה יודעת שכך תיראה החופה - היא הייתה מראש הולכת על זה".