קופת החולים "כללית" ומערך הסייבר הלאומי בוחנים היום (רביעי) טענות של קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" (Handala) על פריצה נרחבת למערכות הארגון. הקבוצה פרסמה מסמכים רפואיים ואישיים של מבוטחים כ"הוכחה" ליכולותיה.

קבוצת "חנדלה", המזוהה עם איראן, פרסמה הודעה לוחמנית תחת הכותרת "מבצע צדק למדוכאים".

ההאקרים טוענים כי השיגו גישה לרשת המחשוב העצומה של כללית, הכוללת מאות מרפאות ובתי חולים. הקבוצה פרסמה דגימות הכוללות פרטים רפואיים של כ-10,000 מטופלים.

בין המסמכים שהופצו: הפניות לבדיקות, היסטוריה רפואית, טפסי 17 (התחייבויות) ובקשות ליציאה לחופשת לידה.

הקבוצה מציגה את הפעולה כחלק מ"התנגדות הסייבר" וכמכה לתשתית הבריאות של ישראל.

מכללית נמסר: "בעקבות הודעה שהופצה על אירוע אבטחת מידע אנו בוחנים אמינות ההודעה באמצעות גורמי אבטחת מידע וסייבר של הקופה".