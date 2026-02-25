סינגל בארי וידאו: עופר שושן / תמונה: אילן שחם - קק"ל

לראשונה מאז אירועי 7 באוקטובר, נפתחו מחדש מסלולי הסינגל ביער בארי לרכיבת שטח. צה"ל הסיר את כלל ההגבלות באזור, שהוגדר בשנים האחרונות שטח צבאי סגור בשל הלחימה בעוטף.

הפתיחה כוללת את מסלולי "סובב בארי", מהמבוקשים בקרב רוכבי השטח בישראל. בין היתר נפתח המסלול האדום, באורך של כ-23 ק"מ, המיועד לרוכבים מיומנים, וכן המסלול הכחול, באורך של כ-9 ק"מ, המתאים לרוכבים ברמה בינונית.

המסלולים נסגרו בעקבות הלחימה שהתנהלה באזור, ומאז נאסרה הכניסה מטעמי ביטחון. פתיחתם כעת מסמלת שלב נוסף בחזרה ההדרגתית לשגרה באזור.

שלב זה נותר סינגל "אסף כיסופים" סגור לרכיבה עד להודעה חדשה.

יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי, אמר, "פתיחתם מחדש של שבילי הרכיבה ביער בארי היא הרבה מעבר לאירוע ספורטיבי; זהו ניצחון הרוח הישראלית. במקום שבו חווינו כאב בלתי נתפס לפני כשנתיים וארבעה חודשים, חוזרים היום החיים לפעום".

לדבריו, "קרן קימת לישראל רואה בשיקום העוטף משימה לאומית עליונה, וכל רוכב שחוזר היום לשבילי היער הוא סמל להמשכיות, לעוצמה ולתקומה של חבל הארץ המופלא הזה. אנו בקק"ל נמשיך להיות שותפים פעילים בניצחון ובבנייה מחדש של הנגב המערבי בפרט, ושל מדינת ישראל כולה".