לאחר עבודת מטה סדורה של אגף החשבת הכללית, שר האוצר חתם על “נוהל שר האוצר" החדש, לתמיכות במוסדות ציבור, במעמד מועצת המנהיגות האזרחית - ארגון הגג של המגזר השלישי.

הנוהל החדש כולל רפורמה מקיפה במערך התמיכות למוסדות הציבור: קיצור לוחות זמנים, הפחתת בירוקרטיה וחיזוק ההיבט החברתי.

אגף החשבת הכללית במשרד האוצר מפרסם את “נוהל שר האוצר" החדש לתמיכות במוסדות ציבור. הנוהל המעודכן מסדיר את חלוקת התמיכות הממשלתיות בהיקף של כ-3.8 מיליארד שקלים לכ-4,000 מוסדות ציבור בשנה, ומהווה תיקון יסודי מזה למעלה מעשור במערך הרגולטורי המנהל את הקשר שבין המדינה למגזר השלישי. הבשורות המרכזיות: לוחות זמנים מחייבים לתשלום, הפחתת בירוקרטיה, שינוי דיגיטלי נרחב והטמעת “הפן האנושי" בבקרות של תמיכה לפי משתתפים.

הנוהל החדש גובש לאחר עבודת מטה נרחבת של חטיבת משרדים חברתיים באגף החשבת הכללית, שכללה שיח מקצועי מעמיק עם ארגון מנהיגות אזרחית- ארגון הגג של המגזר השלישי, משרדי הממשלה וגופים מייצגים. מטרת הרפורמה היא לייעל את הליכי התמיכה, לחזק את הוודאות התקציבית של המוסדות ולייצר מנגנון גמיש וקשוב יותר לאתגרי השעה.

עיקרי השינויים בנוהל המעודכן:

חיזוק הוודאות התקציבית וקיצור לוחות זמנים (התייעלות תפעולית):

במסגרת הנוהל נקבע לראשונה מועד מחייב להעברת כספי התמיכות - לא יאוחר מ-31 במאי של השנה העוקבת, במטרה לצמצם עיכובים ולאפשר תכנון פיננסי יציב למוסדות הציבור, זאת בכפוף להגשת דוחות ביצוע ע"י מוסדות הציבור לא יאוחר מיום 31 במרץ של השנה העוקבת. בנוסף, נקבע לוח זמנים מחייב לכינוס ועדת התמיכות בתוך 45 ימים ממועד סיום הגשת הבקשות, זאת במקום לוחות זמנים בלתי מוגדרים שהיו נהוגים בעבר.

הרחבת הגמישות הפיננסית והקלות רגולטוריות:

במסגרת הרפורמה הופחת שיעור הקנס בגין הגשת אישור ניהול תקין באיחור מ-20% ל-15% מסכום התמיכה. בנוסף, לראשונה תותר העברת כספים בין גופים למטרות הלוואות, מלגות וסיוע לפרט, בכפוף לתנאים, הארכת משך פרויקטים בתמיכה רב-שנתית עד חמש שנים, והכרה בכספי עזבונות כמקור מימון עצמי לשם חיזוק היציבות התפעולית של המוסדות.

הטמעת מדיניות “הפן האנושי" - טיוב הליך הבקרות בתמיכה לפי משתתפים:

עיגון הכרה בנסיבות אישיות המצדיקות היעדרות של משתתפים מפעילות נתמכת, מבלי שהמוסד יישא בסנקציות תקציביות, ובהן:

הכרה בהיעדרות עקב שירות מילואים וגיוס - 5 ימים טרם הגיוס ו-3 ימים לאחר השחרור.

הכרה בהיעדרות אבות טריים מיום הלידה ועד חמישה ימים לאחריה, לרבות אירועי ברית.

הכרה בהיעדרויות לצורך טיפולים בילדים עם צרכים רגשיים, התפתחותיים או מוגבלויות, מתוך הבנת אתגרי החירום בשנתיים האחרונות.

דיגיטציה, שקיפות וביקורת חכמה:

אגף החשבת הכללית השיק פיילוט בפורטל תמיכות חדש המבוסס על מערכת Salesforce, מטרתו, לרכז את כלל הקולות הקוראים הפתוחים להגשה, לאפשר הגשת בקשות ומעקב שקוף אחר סטטוס הטיפול בהן. במקביל, מערך הבקרה עתיד לעבור למודל מבוסס סיכונים, תוך שימוש בכלי בינה מלאכותית לזיהוי חריגות ודפוסים חריגים - במקום מודל הביקורת שהיה נהוג עד כה.

הנוהל המעודכן מהווה נדבך מרכזי במהלך רחב שמוביל אגף החשבת הכללית לחיזוק האפקטיביות של מערך התמיכות הממשלתיות, לשיפור השירות למוסדות הציבור ולציבור הרחב, ולהבטחת שימוש יעיל, שקוף ואחראי בכספי המדינה.

"ארגוני החברה האזרחית הם הסיירת של עם ישראל, והרפורמה הזו מחזקת אותם ומשלבת מקצועיות עם הסתכלות אנושית ואחראית על כספי הציבור. נוהל שר האוצר החדש מביא ודאות, פחות בירוקרטיה ולוחות זמנים מחייבים - כדי שהכסף הציבורי יגיע בזמן ובשקיפות למוסדות שפועלים עבור החברה הישראלית", אמר שר האוצר.

שמעון סיאני, יו"ר ארגון מנהיגות אזרחית- ארגון הגג של המגזר השלישי, הוסיף: "ארגון מנהיגות אזרחית מברך על המדיניות החדשה של השר שגובשה איתנו ותסייע רבות ליציבות העמותות ולשליחותן החברתית, ובסופו של דבר תחזק את החוסן החברתי של ישראל. החוסן החברתי של ישראל הוא אתגר לאומי שמצריך שילוב ידיים של הממשלה והחברה האזרחית. בתקופה הממושכת הזו העורף האזרחי נדרש לתת מענים מהירים ורחבים, והארגונים החברתיים בישראל הם למעשה צה"ל של החוסן החברתי. אנו קוראים לשר האוצר ולצוותו להמשיך את המגמה ולהקים באופן מידי צוות משותף להסרת חסמים, שיגיש את מסקנותיו בתוך חודשיים".

אורי פינסקי רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר ומשה גוטמן מנכ"ל איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות הודו לשר האוצר "אנו מבקשים להודות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ, על הובלת התהליך עם הדרג המקצועי במשרד, מתוך רצון כנה ונסיון אמיץ לחזק את עולם התורה ואת מגזר החברה האזרחית בישראל. התיקונים שנחתמו בנוהל נעשו מתוך הקשבה לצרכי השטח ונסיון לפתור כמה שיותר פערים על מנת להקל על המוסדות הנתמכים. בשם עולם התורה אנו מודים לשר על המעורבות וההובלה, להגדיל תורה ולהאדירה".