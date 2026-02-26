בארגון להב"ה, הפועל לאורך כל השנה להצלת נשים וילדים מכפרים ערביים ומחיים רוויי איומים, מעלים הילוך לקראת חג הפורים במטרה לאפשר שמחה גדולה בכל בית שחזר לחיק העם היהודי.

"אנחנו עוסקים לאורך כל השנה בהצלת בנות שהיו בקשרים עם ערבים. מבצע החילוץ הוא הכי מהיר ו'קל' כי הוא קורה מיידית. עיקר הפעילות הוא לשמור אחר כך על הנשים והילדים שלהן, שיוכלו להחזיק מעמד בעם ישראל, ולא יצטרכו לחזור לבעל הערבי שכלכל אותן", מסביר יו"ר הארגון בנצי גופשטיין.

לקיום מצוות מתנות לאביונים בהידור בתרומה לארגון להב"ה לחצו כאן

הוא מוסיף "לכן אנחנו מלווים ומחבקים אותן לאורך כל השנה בסיוע כלכלי ובמיוחד בפורים להעניק להן את המתנות לאביונים. זו מצווה גדולה להחזיק ולסייע לנשים ולילדים הללו".

הארגון זכה להמלצת הרב שמואל אליהו והרב דב ליאור שהצטרפו לקריאה לחזק באמצעותו את מי שחזרו מהחיים הקשים בכפרים הערביים וזקוקים לחיבוק הגדול של עם ישראל כולו.

"באדר לא מספיק לחגוג ולהיות שמחים - אלא גם לתת סיוע לאותם נשים וילדים שמחכים לחג הפורים - מתוך ידיעה שעם ישראל בימים האלה פותח את הלב עוד יותר מהשגרה ומעניק להם. אנחנו מספקים להן דירות, אוכל והשנה עושים את הפורים בהידור מירבי - הנשים מקבלות כרטיסים שמוטענים להן בדיוק ביום הפורים - כל אחת במקום שבו היא חוגגת וכך יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים בהידור", מסכם גופשטיין.

רוצים לקחת חלק בחיבוק של עם ישראל לנשים והילדים שניצלו? לחצו והעניקו להם מתנות לאביונים