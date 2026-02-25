שתי רפורמות מנסה שר האוצר להוביל, רפורמת החלב ורפורמת הייבוא האישי, על מנת להביא להוזלת עלויות לאזרחי ישראל, אך נתקל בקמפיינים הסברתיים ותודעתיים אגרסיביים. על האופן בו פועלים קמפיינים שכאלה שוחחנו עם האסטרטג רוני רימון.

"זה שהאופוזיציה מתנגדת כמעט לכל מה שהקואליציה מעלה, זה היה תמיד", מציין רימון בפתח דבריו ומציע לבחון את העצמאות שנטלו לעצמם חברי ליכוד בהצבעה על רפורמת הייבוא האישי דרך הפריזמה הפוליטית פנים מפלגתית שלהם, "צריך להסתכל בעיקר על הליכוד, ששם מה שמאפיין הוא הפריימריז הצפויים בשבועות או החודשים הקרובים. יש בחוקים הללו משותף, שניהם פוגעים בשכבות שיש בהם מתפקדי ליכוד רבים, רפתנים וסוחרים קטנים. לכן חברי כנסת מהליכוד מתנגדים לפגיעה בהם. לכן היה "מרד"", הוא אומר ומעריך כי גם ראש הממשלה שבתחילה התגייס לקידומו של החוק הבין את המשמעויות והחליט להעניק לחברי המפלגה חופש הצבעה.

רימון מזכיר כי בין המתנגדים הגדולים נמצא חבר הכנסת דוד ביתן, "שהוא אדם מאוד פוליטי, אבל גם מאוד ענייני. אמנם יש לו חשבונות שהוא רוצה לסגור מול ראש הממשלה שלטענתו פעל לדחוק אותו לתחתית הרשימה וגם העביר את רפורמת קרעי מהועדה בראשותו לועדה שהוקמה במיוחד, אבל הוא גם ענייני ויש לו נימוקים ומחשבות למה מדובר בחוקים שלא באמת מיטיבים לשתי האוכלוסיות הללו".

לשאלתנו אם המשמעות היא שתמיד יועדפו אוכלוסיות בעלי כוח פוליטי, גם אם הן קטנות, על פני כלל הציבור שלשמו נועדו הרפורמות, משיב רימון ומציין כי תשובתו אינה מגיעה מההיבט המקצועי אלא מהיבט דעתו האישית על הרפורמות הללו, ולטעמו "ההיסטוריה הכלכלית של ישראל מראה שכשהורידו מחירים ואפשר היה למכור בזול יותר, מי שנהנה מזה היו רשתות השיווק כי פער התיווך גדל. כך היה בירקות והפירות". בנוסף הוא מציין כי מדינה צריכה לדאוג לצרכיה החקלאיים ולא לסמוך על ייבוא.

עוד מוסיף רימון ואומר כי ההתייחסות לרפתנים לא צריכה להיות על בסיס גודל האוכלוסיה אלא על בסיס חשיבותה כמי שחיה בפריפרייה הגיאוגרפית של ישראל, על כל המשתמע מכך.

להערכתו, במידה ורפורמת החלב תעבור איכשהו נוכל לבחון זאת בעוד כשנתיים ולגלות שדבר לא קרה למחירי החלב ומוצריו. "כך גם לא נכון להרוס אוכלוסיה של סוחרים קטנים למען מהלך שנראה כמיטיב עם העם ובסוף ההטבה לעם היא מינורית והפגיעה בסוחרים היא גדולה מאוד".

מכאן אנחנו מבקשים לשוב לסוגיה המקצועית ושואלים את רימון לדעתו כאיש קמפיינים, כיצד מובילים קמפיין שכזה נגד מהלכיו של השר סמוטריץ'. "זה קורה בשטח. עולים לשידור הרבה מאוד גורמים פוליטיים כלכליים כאלה ואחרים שמביעים התנגדות וקולם נשמע. אם קולם לא היה נשמע החוקים הללו היו עוברים, אבל קולם נשמע, בוודאי קולם של החקלאים כי לחקלאות יש אמפתיה מובנית בדעת הקהל בישראל. קולם של כל הגורמים האלה יחד נשמע. הם מתראיינים, מפגינים, מגיעים לכנסת, עושים מהומות, כפי שאצלנו מביעים התנגדות למשהו".

רימון מציין בדבריו כי הוא דווקא מאמין לשר סמוטריץ' שהוא נוקט בצעד זה של חוק הייבוא האישי מתוך אמונה שמדובר בצעד נכון שייטיב עם העם, וזאת גם אם הוא עצמו מטיל בכך ספק. "אני בוחן התנהלות של נבחרים ושרים לפי האני מאמין שלהם, ואני מאמין לו. הוא רואה בזה דגל והוא יילחם על כך. האם התוצאה בפעם הבאה תהיה שונה? לא בטוח, גם אם ראש הממשלה יתגייס לסייע לסמוטריץ', אני סבור שאם יגיע להצבעה התוצאה תהיה דומה כי הנימוקים יישארו גם כשמדובר ב-130 דולר".

רימון שוב מזכיר בדבריו את הפריימריס בליכוד כגורם משמעותי מאוד בשיקולים, שכן כארבעים חברי כנסת רוצים לשוב לכנסת ולשם כך יעשו לא מעט ויאבקו מאבקים עקשניים.

עוד שאלנו את רימון האם יש השפעה לגילוי קשר בין אחד מחברי הכנסת של הליכוד המובילים את המאבק ברפורמת החלב לבין הענף עצמו, כמי שמשפחתו מתפרנסת מהענף. רימון משיב בשלילה ומוסיף: "אנשים מחפשים איפה יש לפוליטיקאי נגיעה אישית. אני מתקומם נגד זה, כי אנחנו רוצים שחברי הכנסת יגיעו מתוך העם וכשהם באים מהעם ברור שיש להם נגיעה לעניין כזה או אחר".