עימות חריף התפתח הבוקר במליאת הכנסת לאחר שחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה הורדה בכוח מדוכן הנואמים על ידי סדרנים, בעקבות סירובה לסיים את נאומה לאחר שנדרשה לכך.

לזימי עלתה לדוכן במטרה לקדם הצבעה על הצעת חוק שתשלול תקציבים ממוסדות חינוך חרדים המסרבים לקבל בנות.

בנאומה טענה כי קידמה את החוק בתקופת ממשלת השינוי, אולם החוק לא הועלה להצבעה בשל נפילת הממשלה.

לזימי האשימה את ש"ס ב'התקרבנות' מכוונת, וטענה כי המפלגה מעדיפה להנציח את האפליה נגד יוצאי עדות המזרח על פני טיפול בה - שכן פתרון הבעיה יחתור תחת הצדקת קיומה.

יו"ר הישיבה, ח"כ יעקב מרגי, הורה ללזימי לסיים את נאומה. משסירבה והמשיכה לדבר, הורה לסדרנים להורידה מהדוכן, תוך שגינה את השתלחותה בחברי הכנסת החרדים.

ח"כ משה אבוטבול מש"ס תקף אף הוא בחריפות: "את פשוט צבועה. כשראש מפלגתך לשעבר אהוד ברק דיבר בגזענות מחפירה כנגד הספרדים ועולי עדות המזרח - לא רק שלא שמענו ממך מילה, אלא אף הזמנת אותו כאורח כבוד לכנסת. את באה להטיף לנו על דאגה לבני עדות המזרח? עדיף שתשתקי. את בושה לפוליטיקה."