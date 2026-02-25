הרב חזקיהו סאמין, מנהל אגף שירותי דת ברבנות הראשית לישראל, שוחח עם ערוץ 7 בועידת רבנים עורכי חופות אותה הוא מגדיר כאירוע משמעותי מאוד.

"זה אירוע היסטורי שמפתיע גם אותנו. הגיעו כמות עצומה של רבנים עורכי חופה וקידושין מכל רחבי הארץ, על מנת לקבל כלים ואת כל מה שאנחנו מציעים להם, מתוך הרבה ניסיון שמעבירים לדור החדש של הרבנים", מסביר הרב סאמין.

לדבריו "האתגר הגדול של הרבנים הוא לדעת שהם בשליחות - לא רק לערוך חופה - אלא להיות הרב של בני הזוג, במידה והם רוצים, גם בהמשך הדרך ולהישאר איתם בקשר. להביא בכל המעשים לקידוש השם. הרי לרב יש שתי דקות לדבר מתחת לחופה והוא צריך להיות מאוד מדוייק כדי שהטקס הזה יהפוך למשהו שמגדיל את שם ה' משום שיש ציבור גדול שהמקום היחיד שהם רואים איש דת הוא בעריכת חופה וקידושין".

הרב סאמין מתאר מציאות שבה הביקוש לשירותי דת נמצא בעלייה מתמדת. "השנה עלינו ב-5.6% לנרשמים לנישואין כשהמגמה בכל העולם היא של ירידה בנישואין בכלל. יש אווירה בכל הארץ של התקרבות למסורת. המטרה היא שבני זוג יתחתנו כדת משה וישראל, אנחנו רואים שמדרגים אותנו בשירות במקום טוב וזה משמח מאוד".

בנוסף, בועידה המיוחדת, הושק אירגון 'תכלת' - איגוד רבנים עורכי חופות שע"י מכללת 'למען ילמדו'.