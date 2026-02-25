המנהיג הליטאי הרב דב לנדו נשא אמש נאום חריג בפני תלמידי ישיבת זכרון יעקב בו קרא להם להימנע מכל פעולה עצמאית על רקע המתח הציבורי סביב סוגיית הגיוס - ולהישמע אך ורק להנחיות ראש הישיבה.

"יש היום מצב לא פשוט", אמר הרב לנדו. "רודפים את בני התורה, צריך שה' ישמור אותנו מהם ומכל העלילות שלהם".

אולם לצד הביקורת על הרשויות, הרב הפנה מסר נוקב כלפי פנים והזהיר מפני מי שנוקט יוזמות עצמאיות: "לא לעשות דבר מסוכן. חכמים תהיו בגמרא - לא בדברים האלה".

הרב לנדו לא פירט אילו פעולות כוונתו, אך דבריו נתפסו כביקורת על הפגנות הפלג הירושלמי.

"זה רע מאוד שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים", אמר. "כל מיני פעולות שעושים - הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום".

לדבריו, הדרך הנכונה היא השתקעות בלימוד בלבד: "אין לנו רק הלימוד - ללמוד, להיות שקוע בלימוד. זה הכל".