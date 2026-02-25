מה הכין השף חיים כהן לראש ממשלת הודו? ערוץ 7

לקראת ביקורו של ראש ממשלת הודו במשכן הכנסת, נערך מזנון הכנסת עם תפריט ייעודי. השף חיים כהן שוחח עם ערוץ 7 וסיפר על ההכנות וההתאמות הקולינריות.

"קודם כל מתרגשים מאוד לכבודו ומכבדים אותו ושמחים שהוא מגיע לפה", אמר כהן. לדבריו, מאחר שראש ממשלת הודו צמחוני, הוכן תפריט מותאם. "הוא צמחוני אדוק", הדגיש.

כהן ציין כי לחברי הכנסת והשרים הוכנו גם מנות נוספות, אך הדגיש כי לצורך הדיוק הקולינרי הובאה מומחית למטבח ההודי. "הבאנו מישהי כדי לדייק ולכבד עד הסוף את ראש הממשלה", אמר.

בתשובה לשאלה האם לא עדיף היה להגיש דווקא אוכל ישראלי, השיב כהן כי לדעתו נכון לכבד את אורח הכבוד במטבח המוכר לו. עם זאת הוסיף, "אם הוא רוצה חומוס, עליי. אנחנו נכין לו גם חומוס, יש הכל".

כשנשאל האם בישל בעבר לאישים בדרג דומה, אמר, "אצלי כל בן אדם שנכנס הוא חשוב, כשהוא יושב פה לאכול, הוא בן אדם, צריך לאכול".