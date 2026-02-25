אהבת השם הגיע להתאמן עם פצועי צה"ל אלי מנדלבאום

לוחם ה-MMA אהבת השם גורדון ביקר בבית ארגון "בלב אחד" בקריית אונו, ימים ספורים לאחר הניצחון בקרב מול היריב הטורקי.

במהלך הביקור נפגש גורדון עם לוחמי צה"ל שנפצעו במלחמה ונמצאים בתהליכי שיקום במסגרת פעילות הארגון. הארגון, שהוקם על-ידי הרב הרב אורי ויגלר ורעייתו שבי, מפעיל בין היתר תוכנית MMA ייעודית ללוחמים פצועים.

"המאבק הוא לא רק פיזי", אמר הרב ויגלר בעקבות הביקור המרגש, "היא גם מנטלי ורגשי. כשאהבת השם גורדון נכנס למרכז שלנו, החיילים הפצועים הגיבורים שלנו רואים מישהו שמבין את הקרב הזה - ובוחר להילחם באהבה".