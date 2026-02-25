הרב יובל שרלו: קריאות מגילה שקטות - למען הלומי קרב צילום: באדיבות ערוץ משב

לקראת חג הפורים, ארגון רבני צהר שב וקורא לקהילות ברחבי הארץ לגלות רגישות לצרכי חיילים ואזרחים הלומי קרב ופוסט-טראומטים, ולקיים במידת הצורך קריאות מגילה שקטות, ללא נפצים, פיצוצים ורעשים חזקים בעת הזכרת שמו של המן - לצד הקריאות הרגילות.

בצהר מזכירים כי בשנתיים וחצי האחרונות גדל משמעותית מספר האנשים החיים בתוכנו אשר מתמודדים עם חוויות המלחמה מהחזית ומהעורף, ושקולות הרעש והנפץ שמפיקים אביזרי פורים - לעתים אף רעשנים פשוטים - מעוררים אצלם בהלה וחרדה.

בהתאם לכך קורא הארגון לציבור להרבות בשמחה בשנה זו מתוך רגישות וערבות הדדית. "בבתי הכנסת ובקהילותנו מתפללים וחיים לצידנו גיבורים שחזרו מהחזית, אחים ואחיות המתמודדים עם דחק ופוסט-טראומה, וכן ילדים ומבוגרים בעלי רגישות רבה בשל אירועי המלחמה", אמרו בארגון. "עבורם, קול נפץ עז ופתאומי אינו 'צליל של מחיית המן', אלא פגיעה מכאיבה המעוררת אי שקט וחרדה. המנהג להכות בכל עת שמשמיעים את השם המן הוא יקר וחשוב, אך כבודם של כל אלה שרעשים אלו יכול לגרום להם אימה ופחד יקר יותר, ולכן נכון להימנע מהרעשה במקום בו יש אנשים שעלולים להיפגע מרעש זה".

ראש מרכז האתיקה בארגון רבני צהר, הרב יובל שרלו, התייחס לנושא בסרטון שפורסם בערוץ 'משב', וסיפר על החוויה האישית שלו כקצין שיריון במלחמת לבנון הראשונה. "בפורים אנחנו רגילים שהקולות הם רעשנים, נפצים, פיצוצים, רעש גדול. אין לנו ברירה אלא בשנים הקרובות לחדול מכך. מדוע? כי בתוכנו יש המון אנשים שהדברים האלה מעוררים בהם חלחלה של ממש. אני מכיר את זה על עצמי מהריח. כל פעם שאני מריח אבק שריפה אני נזכר בסולטאן יעקוב. אי אפשר להימנע מזה, והדבר הזה גורם לאנשים לחוש מחדש את המאורעות הקשים.

בוודאי שככל שהפוסט טראומה יותר גדולה כך גם הנזק העצום שמתחולל בגלל זה. אנחנו חייבים להתחשב בזה. אנחנו חייבים להימנע למשך כמה שנים מכל הרעשים, הצלצולים והצפצופים שמלווים את קריאת המגילה, כדי לאפשר לכולם לחזור להשתקם, להיבנות מחדש, להתמקד בתוכן של מגילת אסתר ולא לחוות מחדש את כל הקשיים ואת כל הבעיות שהיו קודם. זאת המשימה הציבורית שלנו", סיכם הרב שרלו.

בתוך כך, בארגון רבני צהר משלימים בימים אלו את ההיערכות לקריאת מגילת אסתר בלמעלה מ-600 מוקדים רחבי הארץ, במסגרת מיזם "מגילה בקהילה", יוזמה ארצית המבקשת להביא את שמחת החג ואת סיפור המגילה אל כל מקום ואל כל אדם בישראל.

הקריאות ייערכו במגוון מקומות - מתנ"סים, פארקים, בתי אבות, בתי חולים, סניפי יד לבנים, מכינות קדם צבאיות, מוסדות בריאות הנפש ועוד. לצד הקריאות יחולקו משלוחי מנות לילדים ומגילות מעוצבות, כחלק מהמאמץ להנגיש את החג ולהעצים את תחושת השייכות והחיבור.