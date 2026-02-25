יהודי שהותקף על ידי ערבי בעיר העתיקה בירושלים לפני כחמש שנים הגיש באמצעות ארגון "חוננו" תביעה אזרחית בסך 80,000 ש"ח נגד התוקף הערבי.

התקיפה התרחשה כאשר הנער הערבי דחף את הנער החרדי בכתפו, מה שגרם לו לנפילה ופציעה ברגלו.

האירוע התרחש כאשר הנער החרדי צעד ברחוב אל חאלדיה עם אביו, וכשהתקרב לנער הערבי, האחרון דחף אותו בחוזקה עד שנפל ארצה. לאחר התקיפה, התוקף נמלט מהמקום, אך זמן קצר לאחר מכן אותר והוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפה ממניע גזעני.

במסגרת הסדר טיעון, הוא הודה במעשים והוטל עליו עונש מאסר על תנאי, שעות לתועלת הציבור, וכן פיצוי כספי לנפגע.

כעת, הגיש הנער החרדי תביעה אזרחית נגד התוקף, בדרישה לפיצוי על סך 80,000 ש"ח בעקבות הכאב, הסבל ועוגמת הנפש שגרמה לו התקיפה. בתביעה צוין כי המעשה גרם לתחושות השפלה, בזיון ופחד.