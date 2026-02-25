נתניהו בכנסת: או שציר הרשע ישבור אותנו, או שנשבור אותו ערוץ הכנסת; סטילס: יואב דודקביץ, TPS

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי הגיע אחר הצהריים (רביעי) לכנסת והתקבל על ידי ראש הממשלה ויו"ר הכנסת. הוא חתם בספר המבקרים והמשיך למליאה לדיון חגיגי שנערך לכבודו.

ראש ממשלת הודו כתב בספר האורחים של המשכן: "כבוד הוא לי להיות ראש הממשלה ההודי הראשון הנואם בכנסת. הודו וישראל חולקות מחויבות עמוקה לחופש, פלורליזם ושלטון החוק. ערכינו המשותפים הם המסד לשותפות איתנה ועמוקה בין שני העמים. נמשיך לעבוד יחד כדי לקדם שלום, חדשנות ושגשוג, ולתרום לעולם צודק, הוגן ובר קיימא".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בנאומו "ישראל חזקה יותר מאי פעם, והודו חזקה יותר מאי פעם. או שציר הרשע הג'יהאדיסטי ישבור אותנו או שאנחנו נשבור אותו. ואנחנו שוברים ונשבור אותו, בזכות הגבורה של לוחמינו".

הוא ציין את הקשר החזק בין המדינות ובינו לבין נרנדרה מודי והזכיר כיצד המנהיג ההודי היה מהראשונים לעמוד לצד ישראל לאחר מתקפת הטרור הרצחנית בשבעה באוקטובר.

"יש עוד סיבה להערכה העמוקה שאתה זוכה לה בבית הזה ובציבור בישראל. מיד לאחר הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, התייצבת בצורה כל כך חדה לצד ישראל. לעולם לא נשכח זאת. אנו יודעים מול מה אנו התייצבנו, אבל רבים בעולם שכחו מהר מאוד. ישראל ניצבה ומתייצבת בחזית אל מול האסלאם הקיצוני. הלבה שפולט הר הגעש של הקנאות הזו מתפשטת במהירות לכל יבשת וכל מדינה. הודו כמו ישראל ידעה פיגועי טרור שגבו את חייהם של חפים מפשע.

הודו תומכת בישראל וישראל תומכת בהודו. גם במקרים ידועים וגם במקרים פחות ידועים. הודו תומכת בישראל כי היא מבינה שישראל היא קיר מגן מפני הברבריות ובשירות העולם התרבותי. ישראל כמו הודו היא מבצר של דמוקרטיה במרחב פראי. הטבח של השבעה באוקטובר הבהיר כי או שציר הרשע הברברי ישבור אותנו, או שאנו נשבור אותו, ואנו שוברים אותו באמצעות גבורתם של הלוחמים שלנו", הוסיף נתניהו.

נתניהו הזכיר במהלך נאומו את פצוע המלחמה ארי שפיץ. הוא אמר לראש הממשלה ההודי כי הוא מעוניין להראות לו את תמונתו של שפיץ ולספר את סיפורו מעורר ההשראה של הפצוע שעבר שיקום ממושך.

ראש ממשלת הודו: עומדים לצד ישראל ערוץ הכנסת; סטילס: יואב דודקביץ, TPS

ראש ממשלת הודו אמר כי "אנחנו מרגישים את הכאב שלכם. הודו ניצבת לצד ישראל איתנה, מתוך אמונה מלאה, ברגע זה וגם בעתיד. התגובה לטרור צריכה להיות אפס סובלנות".

הוא הוסיף "ישראל היא מעצמת חדשנות. הצוותים שלנו עובדים קשה כדי לנהל משא ומתן על הסכם סחר חופשי שאפתני. ההסכם הזה יפתח את הפוטנציאל העצום הבלתי מנוצל בסחר שלנו". את נאומו חתם בקריאה בעברית "עם ישראל חי".

נרנדרה מודי: "עם ישראל חי" צילום: ערוץ הכנסת

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, אמר בדיון כי "זהו כבוד גדול עבורנו לקבל את פני מנהיג הדמוקרטיה הגדולה בעולם: ראש ממשלת רפובליקת הודו, נרנדרה מודי. נמסטה! עבור ראש הממשלה מודי, מנהיגות אינה רק ניהול של מדינה, אלא השראה של אומה. אומה ענקית. ועל פי אמונה זו, הוא שינה את הודו.

בשנת 2017 מודי עשה היסטוריה כראש ממשלת הודו הראשון שביקר בישראל. זכיתי, בהזמנתו של ראש הממשלה נתניהו, לפגוש אותו כחבר כנסת צעיר. כיום, זכות גדולה היא לי, כיו"ר הכנסת, לקבל את פניו כראש ממשלת הודו הראשון שנואם בפני הכנסת - ועושה שוב היסטוריה", הוסיף.

אוחנה ציין כי "בשבוע הבא, יחולו חג פורים היהודי וחג ההולי ההודי. צבעים ימלאו את האוויר כאשר שני העמים שלנו יחגגו את ניצחון האור על החושך. שני עמינו יכריזו על אותה אמת נצחית: התקווה תמיד מנצחת".

ראש ממשלת הודו בכנסת צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

מפלגות האופוזיציה החליטו להחרים את מרבית הדיון למעט נאומו של ראש הממשלה ההודי. מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו מסרו: "לאור החלטתו המבזה של אמיר אוחנה להחרים את נשיא ביהמ"ש העליון השופט עמית ולא להזמינו לישיבה החגיגית עם ראש ממשלת הודו, בניגוד לכל נוהל מקובל, הוחלט לעמוד בהחלטה לצאת מהמליאה כדי לא להיות שותפים להחרמה. אנו נשוב רק לנאומו של ראש ממשלת הודו כדי לכבד את הברית בין המדינות ולהביע את הערכתם להתייצבותו של ראש הממשלה מודי לצד ישראל".

חברי האופוזיציה יוצאים מהמליאה, ח"כים לשעבר נכנסים במקומם ערוץ הכנסת

מפלגת כחול לבן הודיעה כי תחרים רק את נאומו של ח"כ אמיר אוחנה. "למרות הפרובוקציה של יו"ר הכנסת אוחנה שנועדה לשרת אותו בפריימריז, סיעת כחול לבן תתייצב לנאום ראש ממשלת הודו מודי שהוא מהמנהיגים הבינלאומיים החשובים ביותר וידיד אמת של ישראל. כמחאה על הפגיעה בנשיא בית המשפט העליון - לא נשתתף בנאומו של יו"ר הכנסת ולאחר מכן ניכנס ונכבד את ראש ממשלת הודו כפי שראוי".

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS