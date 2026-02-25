גורם בחיזבאללה ששוחח עם סוכנות הידיעות הצרפתית AFP אמר כי ארגון הטרור הלבנוני לא יתערב במקרה של "תקיפה מוגבלת" מצד ארצות הברית נגד איראן.

עם זאת, לדבריו, מתקפה נגד המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי תהיה "קו אדום".

ישראל, אומרים בלבנון, כבר העבירה אזהרות שבמקרה כזה היא תפגע אנושות בתשתיות אזרחיות, כולל נמל התעופה הבינלאומי בביירות.

בינתיים, אתר "בלומברג" דיווח כי איראן מעמיסה נפט על מכליות בקצב מהיר בימים האחרונים. לפי הדיווח, מדובר בסימן אפשרי לכך שהרפובליקה האיסלאמית נערכת למקרה של תקיפה אמריקנית.