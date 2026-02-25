רגע סיום המסכת צילום תמונה: עמיחי בכר

בהשתתפות משפחות של אנשי חינוך שנפלו במלחמה, סיימו היום (רביעי) אלפים מתלמידי החמ"ד את מסכת מגילה במסגרת לימוד הסוגייה היומית.

במהלך החודשים האחרונים למדו התלמידים בכל יום סוגיה אחת במסכת מגילה, לצד סרטוני חיזוק מהמשפחות השכולות, חידונים ופרסים שונים. באירוע השתתפו התלמידים שלקחו חלק במיזם, ראשי הישיבות, ראשי החמ"ד, רבה של צפת הרב שמואל אליהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

השר סמוטריץ' בירך את הלומדים: "בשנתיים האחרונות כולנו, עם ישראל כולו, שקל את שקליו. כולם התנדבו במסירות מלאה בצורה מדהימה למען מדינת ישראל, שמה היא אם לא השראת השכינה בעולם. חלקם שקלים שנתעלו בסערה השמיימה במסירות והקרבה. כל איש אשר ידבינו ליבו. בתוך ההתנדבות העצומה הזאת, היושבים כאן באולם והציבור שהם מייצגים, התנדב בצורה שהיא הרבה מעל ומעבר החלק שלנו באוכלוסייה. בצבא, במלחמה, בשורות הקברים בבית העלמין הצבאיים, ובכלל בלקיחת אחריות".

הוא ציין כי "השליחות, המקצועיות, רוח ההתנדבות - כל התכונות האלו מגיעות מכוחה של תורה ובית המדרש. יש לנו הזדמנות אדירה לעזור לעם ישראל לעקוב אחרי החוט שמחבר בינו לבין בית המדרש. לעזור לעם ישראל להבין שכל המסירות הזאת מגיעים לא על בסיס מצע מנותק, אלא היא מחוברת לחיים במדינת ישראל. כל הדבר הזה יושב על תורה, וכשאתם עמלים בתורה, עוד עמוד ועוד סוגיה, כך אתם בונים אישיות עם עמוד שדרה של לקיחת אחריות על מדינת ישראל. בעז"ה אנחנו ננצח את אויבנו - בימים ההם בזמן הזה".

משתתפי הסיום צילום: עמיחי בכר

הרב שלמה ויצן, אביו של עמיחי הי"ד, הביע התרגשות מהאירוע. "בשם כל המשפחות ובשם כל הקדושים והטהורים שנלחמו, אנחנו רוצים לומר תודה רבה לכם. מבחינתנו אתם היום כמו חתנים, ואתם מתחתנים עם הכלה שזאת התורה. השדכנים הם הקודשים והטהורים שמוסרו את הנפש בשביל שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות פה. בהתחלה, לפני שנתיים וחצי, עם ישראל היה במצב של מבוכה, ומהמבוכה הזאת הוציאו אותנו הגיבורים שלקחו יוזמה. את הכוח הזה, והרוח הזאת, אתם ממשיכים - עלו והצליחו".

הרב שמואל אליהו הצטרף אל הלומדים למעמד הסיום. "שהקב"ה יברך אתכם. חכמנו אמרו שאדם לומד תורה החשק שלו גדל ללמוד עוד ועוד. אתם שסיימתם מסכת מגילה, יהי רצון שתזכו לסיים גם תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי ושולחן ערוך. הדרך היחידה שאפשר להכניע את הערכים של האסלאם זה רק דרך אור, ואתם מייצרים ערכים של אור. התורה שאתם לומדים היא זאת שתנצח, וככל שתלמדו יותר תורה כך עם ישראל ינצח את כל אויביו. זה מה שהיה בפורים, מי שהנהיג את עם ישראל היה מרדכי היהודי שבא מתוך בית המדרש".

הרב יוני סמואל, ראש החמ"ד, הדגיש כי "מה שהסוגייה היומית הצליחה לעשות , זה מה שמסמל את הדור הזה. דור של צימאון לתורה. לא יאומן כמזה זה גדל, כמה אתם, התלמידים, בוחרים בתורה. את הסיום הזה אנחנו מקדישים לזכרם של 13 מורים שלנו. מנהיגי חינוך שפעלו לגרום גם לכם להיות חמים על לימוד התורה. הם אומנם לא איתנו, אבל אנחנו חייבים להם כל כך הרבה. אנחנו רוצים לומר להם תודה, ולכם תלמידים יישר כוח גדול".

הרב חיים שחר סיכם: "זה דבר מאוד ייחודי שיש מלחמה והנופלים הם המחנכים. בד"כ הצעירים לצערנו הרב הם הנופלים בקרב, ועכשיו אנשים שכל החיים שלהם זה מסירות ללמד תורה. שכאלה קורבנות ציבור עולים השמיימה זה כאב ענק. יש תיהום פעורה ויש לנו את הזכות להיות מאורים מהדמיות האלו. הזכות הגדולה ללמוד שוב את מסכת מגילה, לחזור על הלימוד, היא בזכותכם ובזכות הרצון הענק שלכם. שנזכה להמשיך את האור הגדול הזה, לגדול בתורה ולהכות גלים של רוח בעולם הזה".