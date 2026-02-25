ועדת היגוי בין משרדית לשילוב בני נוער מהפריפריה ביחידות הטכנולוגיות של אגף התקשוב בצה"ל התכנסה השבוע וחשפה נתונים חדשים על תוכנית "ניצנים". בוועדה נציגות לצה"ל, משרד הביטחון, משרד החינוך, מערך הדיגיטל הלאומי, משרד הכלכלה ומשרד הנגב והגליל.

הנתונים שנחשפו מצביעים על שינוי משמעותי במפת הגיוס ליחידות הטכנולוגיות בצה"ל. אם בשנת 2024, 16.5% מבני ובנות הפריפריה התגייסו למסלולים הטכנולוגיים, כיום הנתון עומד על כ-20%.

כיום לומדים בתוכניות “ניצנים" כ-3,500 בני נוער מדי שנה. על פי הנתונים שהוצגו, כ-62% מבוגרי התוכנית המתגוררים בפריפריה משתלבים במקצועות הטכנולוגיים בצה"ל, בעיקר ביחידות מברי האיתור באגף התקשוב ובאמ"ן. מדובר בגידול של כ-200% במספר הבוגרים בחמש השנים האחרונות.

בשנת 2025 בלבד סיימו את התוכנית מאות חניכים, המגיעים ממגוון רחב של יישובי פריפריה ברחבי הארץ. באר שבע, אשקלון, הנגב המערבי, טבריה והגולן, אשדוד, דימונה וירוחם, הגליל והעמקים, מרמת הנגב ומקריית גת. הנתונים ממחישים את הפריסה הארצית הרחבה של התוכנית ואת חדירתה ליישובים שבעבר כמעט ולא יוצגו ביחידות הטכנולוגיות.

מנכ"ל עמותת “בנתיבי אודי", אופיר אלגרבלי, אמר כי המספרים לא משקרים וזו מגמה ברורה. לדבריו, כשנותנים לבני נוער מהפריפריה הזדמנות אמיתית, עם רצף חינוכי, ליווי וסטנדרט גבוה, הם מגיעים ללב העשייה הביטחונית והטכנולוגית של המדינה. הוא הוסיף כי תוכנית “ניצנים" לא רק פותחת דלתות ליחידות הטכנולוגיות אלא משנה מסלול חיים, ובמקביל מחזקת את הביטחון הלאומי של ישראל.

בישיבת ועדת ההיגוי, לצד המשרדים המשתתפים נכחו גם מנהלת התוכנית סא"ל במיל’ קורין כהן מתוק, בכירי אגף התקשוב, מפקדי מסגרות ההכשרה הצבאיות ונציגי רשות הדיגיטל.

תוכנית “ניצנים" הוקמה לזכרו של סגן אודי אלגרבלי ז"ל, קצין קשר בצנחנים שנפל בלבנון, ביוזמת הוריו מרדכי וג’ורג’ט ובשיתוף מפקדו, תא"ל במיל’ ארנון זוארץ. מאז הפכה התוכנית לפרויקט דגל לאומי לצמצום פערים, הפועל בשותפות עם משרדי הממשלה וצה"ל.