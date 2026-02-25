על מיזם 'הסוגיה היומית' של החמ"ד, שקיים בבנייני האומה בירושלים את אירוע השיא השנתי בהשתתפות מעל 3000 תלמידים מעשרות ישיבות מכל רחבי הארץ, מספר הרב חיים שחר, ראש המיזם, בעמדת השידור של ערוץ 7.

הרב שחר מציין ומדגיש כי מדובר באירוע שיא של מיזם לו שותפים אלפים רבים של תלמידי החמ"ד ועניינו הוא לימוד גמרא לשמה, אירוע שנקבע להתקיים דווקא בסמוך לפורים ברוח 'הדור קיבלוה', קבלת התורה המחודשת שהתקיימה בימי הפורים ההיסטוריים.

"לימוד הגמרא הוא הלב. הוא לא רק לא ארכאי, אלא הוא שמחזק אותנו, הוא הזהות שלנו. כל תלמיד שמתחזק בלימוד גמרא מתחייה ומתחזק מהלימוד ומתמלא בקדושה ובטהרה", אומר הרב שחר המדגיש בדבריו את רוחו הייחודית של עמיחי ישראל ויצן הי"ד, שלזכרו מתקיים האירוע המיוחד, "שהיה מחנך גדול, צדיק גדול שמסר את הנפש על קידוש השם בשמחת תורה על הגנת היישוב כרם שלום. הוא שיזם את הלימוד המיוחד של "מרתון מגילה". מכוחו אנחנו באים".

"השנה עלינו קומה והוספנו לימוד לעילוי נשמת מלמדי החמ"ד שנפלו במלחמה, לצערנו יש 13 מורים בעלי משפחות שנפלו במלחמה", אומר הרב שחר ומספר על הלימוד שהתקיים בכל שבוע לזכרה ולאורה של אחת מדמויות המורים והמחנכים שנפלו בשילוב דברי חיזוק מהמשפחות ששיגרו סרטונים מטעמן.

"אנחנו מייחלים ומתפללים שהרוח הגדולה הזאת תמשיך לכל עם ישראל, לכל בתי הספר. הדבר הזה הוא לא משהו מקומי, אלא משהו גדול, משהו נפלא. זו תנועה רוחנית רחבה בעם ישראל, תנועה של חזרה אל הקודש".

על החיבור של בני הנוער ללימוד הגמרא, אומר הרב שחר כי "ככל שעובר הזמן אנחנו יותר ויותר מבינים שהגמרא זה ה-DNA של היהודי, של הנשמה של היהודי. אנחנו מבינים שכאשר נער גדל, מתאמץ ומתרגל בתורה זה מה שגורם לו להתגבר על כל הקשיים וזה מה שינצח את האויבים שלנו מתוך החיבור לקודש".

לאורך השנה כולה, מספר הרב שחר, מתקיים לימוד יומיומי במעל שמונים מוסדות לימוד, וזאת מעבר לסדר הלימוד הקבוע במוסדות עצמם. הרב שחר מספר על מסלולי הלימוד, זה האיטי והיומיומי שבו השאיפה היא לסיים עמוד גמרא בשבוע, לצד זה המהיר יותר, מסלול המרתון "עם קצב חזק שמרים את הרוח".

"חבר'ה לומדים מסכתות שהם לא לומדים בכיתה. זה מחזק את הלימוד שלהם בכיתה. הם רואים שהם מסוגלים ושייכים ללימוד ומצליחים ללמוד פי שלוש, ארבע וחמש. הם מצליחים מאוד וזה מאוד מרגש", אומר הרב שחר ומוסיף אודות התחושה המלווה את הלומדים ש"גבורת הנופלים הולכת יחד איתנו".