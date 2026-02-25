שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', יו"ר 'הציונות הדתית', היה מאורחי הכבוד של אירוע העשור למיזם 'הסוגיה היומית' של החמ"ד, מיזם המלכד מאות ואלפי לומדים ללימוד יומיומי משותף של סוגיות בתלמוד.

בעמדת השידור של ערוץ 7 קובע השר סמוטריץ' כי "מקורות הכוח של החינוך הדתי, של הציבור הדתי, הכוח שאחר כך פורץ בשדה הקרב באחריות אדירה, הוא התורה", ומתוך מקור זה פורצים ועולים מוסדות חינוך, בתי כנסת, קהילות ובתים שבהם לומדים תורה המחוברת לחיים, לעבודה ולצבא.

בדבריו הודה השר סמוטריץ' לחמ"ד ולמובילי מיזם הסוגיה היומית על הזכות להיות שותף מזה לא מעט שנים למיזם. עוד ציין את משפחת וייצן, שאירוע העשור כולו מתקיים לזכר בנם עמיחי הי"ד שנפל בקרבות וכאיש חינוך פעל להטמיע את חשיבות לימוד הגמרא, כמו גם לכלל משפחות הנופלים, "אנשים מבוגרים, מורים, רבנים, תלמידי חכמים שעזבו את הסטנדר, עזבו את הכיתה, עזבו את מלאכת החינוך האדירה, והלכו לחנך את עם ישראל שתורה מחוברת לחיים ומובילה את האחריות על כלל ישראל".

עוד איחל השר "שנזכה להגדיל תורה ולאדירה, לגדל דורות של תלמידי חכמים ושל יהודים טובים שמחוברים לתורה, ומתוך התורה הגדולה הזאת מנהלים את מדינת ישראל". החיבור האמיתי לתורה ולגמרא, אומר השר, מגיע מתוך אותו לימוד ודיבוק חברים שמגיע בהתנדבות ובמשחה מעבר לשעות הלימוד הרגילות. באשר לו עצמו הוא מציין את השתדלותו לשבץ בסדר היום העמוס שלו גם לימוד יומי, אם כי לא בהיקף של לומדי המיזם, "אבל אני משתדל. אי אפשר בלי חיבור לתורה. אין יכולת להחזיק את המעיין הזה חי ואת המוטיבציות הללו בוערות ללא חיבור לתורה. הכול מתחיל ונגמר בחיבור הגדול לתורה".

דברים ברוח זו נשא השר סמוטריץ' מעל בימת הכנס תוך שהוא מזכיר את היקף ההתנדבות ונטילת האחריות על המדינה כולה על ידי בני הציונות הדתית. "מאיפה זה מגיע? מאיפה רוח ההתנדבות האדירה הזו? מאיפה הערבות ההדדית? מאיפה השליחות? מאיפה המקצועיות? חתירה למגע? כל התכונות האלה מגיעות מתורה, מבית המדרש".

"יש לנו הזדמנות אדירה לעזור לעם ישראל לעקוב אחרי החוט שמוליך משדה הקרב אל בית המדרש. נעזור לעם ישראל להבין שכל המסירות, הערבות הדדית וההקרבה האדירים האלה לא גדלים על מצע מנותק. הם גדלים בבית מדרש שלומדים בו כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה תורת ארץ ישראל שמחוברת לחיים ושנושאת בשורה גדולה לחיים במדינת ישראל. כל הדבר הזה יושב על תורה", אמר השר והדגיש את כוחו של לימוד התורה היומיומי בעיצוב זהותו ודמותו של הלומד במגוון תחומי חיים ובתרומה לעם ישראל ולמדינת ישראל

"אני שוב אומר תודה גדולה לכל מי שיוזם ומממן, התורמים הפרטיים, החמ"ד והמדינה, לכל הרבנים והמחנכים שלכם, להורים שלכם שמחנכים אתכם וששלחו אתכם למוסדות החינוך הנהדרים של החמ"ד", פנה השר למאות התלמידים שבקהל, "תלמדו תורה, תפתחו את הכוחות והיכולות והכישרונות שהקדוש ברוך הוא טבע בכם ותהיו לוחמים גדולים, לוחמים גדולים של עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל".